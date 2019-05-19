По итогам первого квартала российский ВВП вырос лишь на 0,5% в годовом выражении, что оказалось хуже ожиданий властей. Таковы предварительные оценки Росстата. В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты. По их оценкам, в квартальном сопоставлении провал стал рекордным за последние примерно 10 лет. К основным причинам они относят прежде всего налоговые новации правительства. То есть кризис во многом рукотворный.





Росстат обнародовал предварительные оценки динамики ВВП за первый квартал. Экономический рост составил лишь 0,5% в годовом выражении после роста в четвертом квартале 2018-го на 2,7%.





Такие итоги первого квартала оказались хуже ожиданий, которые были у правительства и Центробанка (ЦБ). Минэкономразвития (МЭР) в начале мая прогнозировало, что по итогам первого квартала годовой рост ВВП составит 0,8%. Центробанк был более оптимистичным: он ожидал, что рост составит 1–1,5% в годовом выражении и 0,1–0,3% в квартальном сопоставлении.





В конце минувшей недели, получив оценки Росстата, МЭР пояснило, что «в целом замедление темпов роста ВВП было ожидаемо и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки». Имеется в виду налог на добавленную стоимость (НДС).









«Дополнительное понижательное давление на внутренний спрос оказывает сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования», – добавили в ведомстве Максима Орешкина.





Но чиновники как будто не придают таким тенденциям особого значения. Более того, некоторые из них делают заявления, которые могут показаться удивительными, потому что противоречат тому, что происходит в экономике.





«Текущий год – это первый год настройки и реализации национальных проектов. Динамика экономического роста за первый квартал складывается несколько выше прогнозных ожиданий», – сообщил, например, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов президенту Владимиру Путину 8 мая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. То есть, как видим, в некоторых министерствах считают, что сейчас экономика растет даже лучше, чем надо.





О чем чиновники не говорят, так это о рисках наступления в России нового, крупнейшего после 2008–2009 годов кризиса. По приблизительным оценкам директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова (ранее работал в Минэкономразвития), зафиксированное Росстатом снижение годовых темпов роста ВВП означает, что «в первом квартале по отношению к предыдущему с устранением сезонности экономика могла сократиться примерно на 1,6%».





«Это самый серьезный квартальный провал за все время после кризиса 2008–2009 годов. Ни обвал нефти в 2014-м, ни санкции не смогли вызвать такой же провал экономики, который мы обеспечили себе сами, повысив налоги», – замечает Тремасов в Telegram-канале MMI.





Среди других причин, которые могли негативно повлиять на экономический рост, экономист выделил «резкое ухудшение экономической ситуации в Западной Европе и Турции, приведшее к падению экспорта российского газа на этих направлениях; сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+; гигантский отток капитала; жесткую бюджетную политику».





«Все описанные факторы в текущем (втором. – «НГ») квартале продолжают действовать в том же направлении… Боюсь, что в текущем квартале вновь будет зафиксирована негативная динамика ВВП по отношению к первому кварталу с устранением сезонности. Это будет означать, что экономика в рецессии – сокращение ВВП два квартала подряд», – предупреждает Тремасов.





Правда, как уточняет в одном из своих обзоров Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ), «официальные предварительные оценки динамики ВВП… могут быть в дальнейшем пересмотрены: так, оценка динамики ВВП за первый квартал 2018-го была повышена с 1,3 до 1,9%». Другими словами, после пересмотра статистики экономические тенденции могут измениться.





При этом некоторые экономисты считают, что рецессия в стране не просто скоро начнется, а уже идет полным ходом. Так, экономист Андрей Илларионов, взяв за основу данные Центра развития ВШЭ и Росстата, сообщил, что страна уже вступила в новую, пятую рецессию. В целом в экономике она началась шесть месяцев назад, в сфере транспорта и в торговле – девять месяцев назад, в строительстве – семь месяцев назад, перечислил он.





«Скорость снижения объемов экономической деятельности в ходе нынешней рецессии уступает скорости падения выпуска во время рецессий 1997–1998 и 2008–2009 годов, практически совпадает со скоростью падения выпуска во время рецессии 1989–1996 годов и превышает значение этого показателя во время рецессии 2014–2015 годов», – уточняет Илларионов.









В частности, по оценкам Института экономического анализа, в 2018–2019 годах среднегодовые темпы снижения объемов производства составили на данный момент 7,3%. Для сравнения: в 1989–1996 годах снижение достигало 7,4%; в 1997–1998 годах – 9,8; в 2008–2009 годах – 13,8; в 2014–2015 годах – 6,8%.

Хотя не все эксперты склонны верить в наступление кризиса. «Кризис маловероятен в условиях, когда резервы покрывают весь имеющийся госдолг. Конечно, ВВП, растущий на 1,5–1,8% в год, выглядит бледно на фоне некоторых развивающихся стран, которые последние 10 лет росли в среднем на 5,5% в год, но тут большую роль играют санкции», – считает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, если не будет серьезного падения цен на нефть, то по крайней мере до следующего электорального цикла, до 2024 года, «мы можем дойти без кризисов».



