Как в Беларуси вырождается класс предпринимателей-торговцев

Исследование «Лучший регион Беларуси для ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями» показало, что молодежь практически не идет в предприниматели, которые занимаются торговлей, пишет Завтра твоей страны. Только 1% участвовавших в исследовании ИП были в возрасте 18-24 лет. Не особенно много в торговле и 30-летних.

Предпринимательство стареет

По словам председателя общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, основу работающих на рынках и в торговых центрах предпринимателей составляют люди 45-64 лет. 58% участников опроса составили 45-летние предприниматели.





Перспективы, что им на смену придут молодые, невелики.





− Сейчас в Беларуси не много желающих заняться бизнесом в добровольном порядке. Это говорит об уровне экономики, об условиях для бизнеса, о подходе государства к бизнесу, − отмечает лидер предпринимателей.





Вместе с тем международный опыт показывает: чем больше людей по своей инициативе (а не из-за отсутствия другой занятости в стране) занимаются предпринимательством, тем выше уровень экономики.

Молодежь выбирает стартапы или заграницу

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов признает, что проблема касается не только торговли – молодые люди в целом неохотно становятся предпринимателями.





Молодежь массово уезжает из Беларуси. Если 4 года назад в группу молодых входил каждый четвертый житель страны, то в прошлом году молодым считался один из пяти. Причем покидают страну самые активные и инициативные.





Жизнь предпринимателя, по сравнению с другими перспективами, не особенно привлекательна: работы много, ответственность большая, регулярные риски против достаточно небольших доходов.





− Уровень доходов предпринимателей уже низкий и имеет тенденцию к падению. Люди, которые имеют свое дело, это понимают. Поэтому многие не видят смысла привлекать еще и своих детей. Сами родители не знают, что будет с предпринимательством завтра, − говорит Виктор Маргелов.





По его словам, те немногие молодые люди, которые приходят в бизнес, чаще концентрируются на стартапах и бизнес-решениях, которые дают шанс быстро создать и развить проект, чтобы потом продать его за большие деньги. А бизнес, требующий сил и нацеленный на многолетнюю работу, их практически не привлекает.

«Вымирание» предпринимателей несет риски для всей экономики

Вопрос, смогут ли индивидуальные предприниматели прокормиться в нынешних условиях, остается открытым, говорит Виктор Маргелов. Не исключено, что понадобятся структурные решения, которые дали бы им возможность переходить в другие отрасли экономики, где есть больше возможностей зарабатывать.





Глава «Перспективы» Анатолий Шумченко считает, что низкий интерес молодежи к розничной торговле ставит под вопрос развитие этого сегмента рынка. Если пласт индивидуального предпринимательства в торговле станет минимальным, то освободившийся рынок займут торговые сети, которые будут диктовать свои условия и цены. Это вряд ли положительно скажется на потребителях, отмечает собеседник.





Недостаток приходящих в предпринимательство людей негативно скажется на всей экономике, добавляет Виктор Маргелов. Ситуация может измениться лишь в том случае, если быть предпринимателем станет экономически более выгодно, чем работать на предприятии.





− Если доходность будет выше хотя бы на 10%, то люди пойдут в предпринимательство, − считает эксперт.





Уровень потребления — еще один фактор, который повлияет на развитие предпринимательства в реальном секторе. Официальная розничная торговля продуктами питания показывает рост в 3%, при том что 2% считаются статистической погрешностью. С учетом инфляции можно констатировать, что никакого роста нет, говорит сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.





− Мы живем бедно, хотя можем иметь уровень потребления, как минимум, в два раза выше, − отмечает Виктор Маргелов.



