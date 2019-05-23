По данным агентства, план перезапуска трубопровода предполагал, что львиную долю загрязненной нефти для последующего разбавления чистой нефтью и переработки примет НПЗ Leuna в Германии, принадлежащий французской нефтегазовой компании Total. Однако на прошлой неделе на НПЗ Leuna были остановлены установки, и прекращена в том числе и первичная переработка. По мнению источников, это может быть связано с тем, что завод перерабатывал нефть Urals, зараженную хлорорганикой.





Таким образом могут быть сорваны планы быстрой эвакуации из трубопроводов остающихся порядка 8-9 миллионов баррелей некондиционной нефти, рыночная стоимость которой до загрязнения составляла от 560 до 630 миллионов долларов.





При этом, по словам председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, на территории Беларуси остается 1,2 миллиона тонн загрязненной российской нефти, что препятствует нормальному транзиту нефти. По расчетам "Белнефтехима", в мае будет обеспечено лишь менее 7 процентов от запланированного транзита, заявил Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".





Он выразил надежду на то, что грязной нефти на территории страны не останется к августу, и лишь тогда появится возможность обеспечить транзит в полном объеме.









В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.





Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.



