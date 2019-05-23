Почему белорусское все сложнее продается в Россию?

Ситуация с экспортом должна быть исправлена в первом полугодии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития.





За январь-март экспорт товаров снизился на 250 миллионов долларов — это на 3,2% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. Снизились объемы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов и так далее.





Где правительство собирается искать выход из ситуации? Как и за счет чего увеличить белорусский экспорт и возможно ли это вообще?

Злотников: Требовать увеличения экспорта не входит в компетенцию премьера Румаса

Кандидат экономических наук Леонид Злотников обращает внимание, что белорусский экспорт снижается, в первую очередь, в Россию. Это связано с ограничением продажи сельхозпродукции. Сегодня речь идет о запретах на поставку в восточную соседку продукции порядка 60 белорусских предприятий. Да и в мире в целом уже второй год подряд снижаются темпы экономического роста, и спрос на белорусскую продукцию тоже падает.





Что касается нефти, то, отмечает эксперт, в Беларуси продолжается реконструкция двух НПЗ, и экспорт нефтепродуктов снизился.





— Но выросли цены, и тут нефть не особо и сказывается на показателях. Мировой рынок влияет еще на наши металлоконструкции. В этом году снизились цены и на сельхозпродукцию, которая у нас является после нефти второй статьей поступлений в бюджет, — отмечает собеседник Завтра твоей страны.





По его оценкам, производство обрабатывающей промышленности в этом году увеличилось, и в то же время на 5% выросли запасы готовой продукции на складах, что также влияет на объем экспорта. Экономист не видит на данный момент факторов, которые могли бы улучшить ситуацию с экспортом.





— Когда-то, году в 2009-м, правительство уже давало предприятиям указание отгружать свою продукцию по любым ценам, даже ниже себестоимости. Если и сейчас дать такую команду, то нынешние указания можно выполнить, но это выполнение хуже, чем невыполнение. И еще. Мы в свое время отгружали продукцию своим сборочным или торговым предприятиям в России, эта продукция как бы шла на экспорт, но фактически она шла белорусским дилерам, которые находятся в России. Сейчас в этой области ситуация тоже стала хуже для Беларуси, — констатирует Леонид Злотников.





Он полагает, что требовать увеличения экспорта не входит в компетенцию ни премьера Румаса, ни даже президента Лукашенко.





— В экономике можно добиться показателя на один месяц, а потом станет еще хуже. Например, как с продажей неликвидной продукции, которая накапливается на складах. А в мировой экономике начался циклический спад, кроме того, ведется торговая война между Китаем и США, так что ничего хорошего, — сетует эксперт.

Чалый: Есть и предвзятое отношение к Беларуси со стороны других государств.

Экономист Сергей Чалый считает, что Беларусь сегодня ничего нового не может предложить мировому рынку, кроме продукции первого передела – это нефтехимия, химия, деревообработка, удобрения, продукция сельского хозяйства.





— Новые заводы вводятся так, что лучше бы этого не делалось, потому что сразу же начинаются проблемы. Это и картонный комбинат, и завод по производству целлюлозы, — напоминает собеседник.





По его мнению, в Беларуси имеет место странная логика принятия решений: задания по экспорту связаны с нелюбовью к импорту. Беларусь все равно тратит валюту в виде кредитов на производство собственной продукции, причем эти кредиты берутся, как правило, под гарантии государства.





Эксперт говорит, что есть и предвзятое отношение к нашей стране со стороны других государств.





— В первую очередь, со стороны России. У нас долгое время считалось, что Россия – это бездонная бочка, куда мы можем поставить столько, сколько захотим, но это встретило сопротивление. Можно напомнить историю с сахарными заводами, когда мы обнаглели настолько, что производили продукцию не только из своего выращенного сырья, но и из кубинского тростника, что привело к торговым войнам, которые заканчивались подписанием пресловутых взаимных балансов, — напоминает Сергей Чалый.





Хорошей динамики пока нет, добавляет он, поскольку мировая торговля замедляется из-за напряженных отношений между США и Китаем. Развивающиеся страны, которые построили свою стратегию роста на экспортной ориентации, будут страдать больше всего. Кроме того, тормозит и Россия, которая постепенно сползает в рецессию: доходы граждан и их покупательная способность падают, доля поставляемых МАЗов и другой техники снижается, в том числе и объемы белорусской сельхозпродукции.





— Раньше росли и объемы российских сельхозпроизводителей, а доходы россиян позволяли не особо обращать внимание на белорусскую продукцию. Но когда рынок с нулевой суммой, тогда они начинают смотреть на нас как на конкурентов. Поэтому белорусское все сложнее продается в Россию, — подытоживает экономист.



