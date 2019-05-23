Всего на территории Беларуси остается около 1,2 млн тонн «грязной» нефти и, по мнению экспертов, вернуть ее обратно не представляется возможным, пишут «Известия».





Более оптимистичен глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, который заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что для полного восстановления транзита по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Он выразил надежду, что к концу июля на территории Беларуси не останется ядовитой нефти, и чистое сырье поступит на беларусские НПЗ, а также будут обеспечены транзитные потоки в полном объеме. При этом глава «Белнефтехим» отметил, что в мае Беларусь обеспечит лишь 7% транзита от запланированного.





Андрей Рыбаков обратил внимание, что договоренность по восстановлению транзита включает лишь технические моменты — описаны механизмы вытеснения нефти с территории Беларуси, в том числе и в реверсном режиме.





«Известия» со ссылкой на эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова сообщают, что рассматриваются и другие варианты решения проблемы: очистка сырья, разбавление «грязной» нефти чистой или продажа ее со скидкой. Якобы Беларусь предложила России выкупить ядовитое сырье по цене 15 долларов за баррель, но российская сторона отказалась от этого предложения.



