После наезда на Huawei китайцы вводят дополнительные пошлины и ограничивают экспорт жизненно важных для США редкоземельных металлов. Первой под раздачу может попасть компания Tesla, у которой и без того хватает проблем, пишет life.ru

Пора отвечать за базар

История с бесконечным санкционно-пошлинным давлением рано или поздно должна была закончиться. Причём другого — менее красочного и драматичного — развития ситуации многие себе не представляли. Ну в самом деле, пытаться вынудить оппонентов отступить и потерять рынки через аресты генеральных директоров — это уже перебор. В "свободном мире" по-американски всегда были свои порядки. Там привыкли давить на конкурентов везде и всегда, но в последнее время эта стратегия постепенно перестала работать. Спусковым крючком для китайских властей стал сначала арест директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.





Директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Фото © Shutterstock





Кстати, новостей относительно судьбы гендиректора Huawei до сих пор нет. Скорее всего, её держат где-нибудь в канадском СИЗО, доступ в который есть только у адвокатов. Сразу после этой истории разразился другой крупный скандал — почти одновременно давить на Huawei начали не только американцы, но и Правительство Великобритании. С официальной позицией Вашингтона всё понятно — коварные китайцы хотят подслушать и украсть секреты Америки, поэтому компании Google как бы между делом "пришлось" отказаться от поддержки устройств Huawei.





Но тут прямо на глазах у изумлённой публики разворачивается уникальная история. Без поисковика Google китайцы спокойно живут уже много лет, равно как и без других поисковых машин родом из США. К тому же "зарубить Huawei" на корню уже не получится. Сервис PlayMarket, упрощающий обновление приложений, конечно, могут закрыть исключительно для Huawei, но исходный код операционки Android всё равно останется в открытом доступе. То есть накопать себе приложение для YouTube или "Фейсбука", хоть и без обновлений, всё равно будет можно. Зато китайцы на откровенную агрессию могут ответить так, что мало американскому бизнесу точно не покажется.

Игра по-крупному

В ответ на санкции против Huawei и заградительные пошлины на все китайские товары КНР не просто делает зеркальный ход, но и поднимает ставки. В ближайшем будущем китайцы собираются ограничить экспорт редкоземельных металлов, жизненно необходимых для производства микроэлектроники как для гражданских, так и для военных предприятий. В этой нише у китайцев почти монополия — им принадлежит 70 процентов экспорта. Для своих компаний они эти металлы по-прежнему будут добывать и перерабатывать, а вот американским может не поздоровиться.





После такого заявления наверняка начал переживать Илон Маск, который вложил в строительство завода Tesla в Китае сотни миллионов долларов. Возможных вариантов развития событий сразу несколько. Первый и самый плохой — компанию Tesla вслед за одной из самых прибыльных компаний Америки — Apple могут попросить покинуть КНР из-за неадекватной внешней политики. Это вполне может произойти, и уход Tesla из Китая будет плох для всех, кроме самих китайцев. Почему? Да потому, что патенты Илона Маска и Tesla опубликованы в открытом доступе и он разрешил ими пользоваться. Сами китайцы давно производят вполне качественные электрические автомобили, и отказ от кооперации с Tesla пройдёт для них незаметно.





Что касается Илона Маска, то он не случайно перенёс производство в Китай. Работать так же быстро, дёшево и с сохранением качества умеют только китайцы. Для Tesla, чьё финансовое положение уже скоро может стать критическим, ограничение или запрет на китайское сырьё станет последним гвоздём в крышку гроба. Без китайских металлов нельзя будет производить ни автомобильные кузова, ни аккумуляторные батареи.

Не смогут конкурировать

И тут важно отметить, что смерть компании Tesla будет не только хорошей "ответкой" для США, но и личным ударом для президента Трампа, который везде, где только может, поддерживает идею американского лидерства в современных технологиях. На мощностях и технологиях Tesla могут обосноваться китайские электрические стартапы, которых уже сейчас больше двух десятков. Ни одна компания в мире, включая Tesla, не сможет конкурировать с китайскими автопроизводителями — по цене, доступности и скорости внедрения технологий китайцам пока нет равных.





В частности, ходят слухи вокруг покупки китайцами стартапа Innolith из Швейцарии. Инженеры из нейтральной страны разработали аккумулятор, на котором электромобиль стандартных размеров может проехать целую тысячу километров. Когда технология будет доведена до ума, Tesla, равно как и другие автопроизводители, останется не у дел. А если принять во внимание запрет или серьёзные ограничения на продажу редкозёмов, то американцы и европейцы окажутся в таком же положении, как гитлеровская армия в конце Второй мировой, — без ресурсов и надежды на светлое будущее. И всё это свалится на голову Илона Маска и его коллег просто потому, что кто-то решил "придавить" долю Huawei на американском рынке и показать китайцам, кто в мире главный.

Изящная месть

Фото © AP Photo / Xinhua, Wang Dingchang





В каком-то смысле Илон Маск может пожалеть, что вообще связался с китайцами. Банкротство его компании могут осуществить несколькими путями, включая покупку контрольного или блокирующего пакета. Опыт в таких операциях у китайских финансистов есть. Чего стоит одна покупка Volvo, шок от которой у европейцев, кажется, не прошёл до сих пор. При таком развитии событий Tesla даже не обязательно выгонять из КНР. Напротив, покупка компании "с потрохами" позволит застолбить за Китаем лидирующие позиции на рынке электрических автомобилей.





Продаст Илон Маск свою компанию или не продаст — это не самый важный вопрос. Главное в другом — решатся ли китайцы уничтожить США мощным экономическим рывком. Для этого рывка, кстати, американцам могут припомнить и госдолг, и огромное количество облигаций, которые КНР долгие годы скупала как раз для такого случая. Не исключено, что "задавить" Америку китайцы решатся сразу с нескольких направлений. И последствия такого процесса ощутит на себе весь мир. Если американцы вовремя не одумаются, впервые в истории может сложиться правовой прецедент, когда целая страна будет лишена индустриального превосходства и практически замрёт в развитии.











