Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Этим же документом повышают лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ — с 400 до 800 евро.





С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы, пишет praca-by. То есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.





Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.



