Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Белорусы будут по новым тарифам страховать дома, а жизнь и дополнительную пенсию — по новым правилам

Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки. Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и обязательное страхование строений.

Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Этим же документом повышают лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ — с 400 до 800 евро.

С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы, пишет praca-by. То есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.

Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.


19:35 22/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Страховка при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличена в два раза - до 800 евро
В Минске судят группу мошенников с автостраховками
Борис Медник: Меня вызывали на допрос


Блоги
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё