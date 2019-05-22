МАЗ опережает Mercedes-Benz в России по продажам грузовиков

Регистрации в России новых грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны, по данным агентства "Автостат", уменьшились в апреле с 7103 до 6983 единиц, или на 1,7%. Таким образом, общие продажи грузовиков на российском рынке продолжают сокращаться третий месяц подряд, пишет abw.by

КАМАЗу, правда, удалось нарастить продажи с 2282 до 2457 единиц, или на 7,7%. А вот регистрации новых грузовиков марки ГАЗ в минувшем месяце сократились с 785 до 724 единиц, или на 7,8%. Еще хуже результат у Volvo Trucks: в апреле было реализовано всего 467 грузовых автомобилей этого бренда, или на 14,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

Несколько реабилитировались за мартовский провал Scania (продано 460 машин, или на 9,8% больше) и MAN (408, +19,0%). Mercedes-Benz чуть откатился назад: реализация сократилась с 394 до 392 автомобилей.

Регистрации новых грузовиков МАЗ в апреле в России выросли с 279 до 342 единиц, или на 22,6%, - это самый большой рост среди брендов из топ-10.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2019 г. (шт.)

Регистрации новых грузовиков в России в целом с начала года сократились с 25.037 до 24.533 единиц, или на 2,0%. При этом в "минус" ушли сразу семь (!) брендов из первой десятки. Положительную динамику смогли продемонстрировать только КАМАЗ, "Урал" и... МАЗ!

Продажи КАМАЗов за январь - апрель увеличились с 8099 до 9268 единиц (+14,4%), "Уралов" - с 961 до 1032 единиц (+7,4%).

Регистрации новых МАЗов за четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли с 1165 до 1191 единицы, или на 2,2%. Это позволило белорусскому бренду удержаться на шестой позиции в топ-10. МАЗ по-прежнему опережает Mercedes-Benz…