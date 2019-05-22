Ого! За год беларусы отнесли в форекс-компании $5,7 млн
20 и 21 мая на полигоне в Смоленской области уничтожено 102,69 тонн яблок, груш, лука-порея, лука-шалота, корневого сельдерея, свежего салата и фенхеля, который везли в Россию из Беларуси.
Беларусы в 2018 году пополнили свои счета в форекс-компаниях на 5,7 млн долларов. Столько средств было внесено в иностранной валюте для открытия и поддержания своей открытой позиции, говорится в отчете Национального банка.
Форекс-компании на 1 января 2019 года имели на спецсчетах в банках обеспечительный капитал в 3,1 млн долларов.
Всего в прошлом году с учетом «МТБанка» и «Технобанка» на рынке форекс было проведено более 2 млн операций на сумму 26,2 млрд долларов с учетом маржинального плеча.
Положительный результат для клиентов имели около 63% операций.
Источник: reform.by
17:34 22/05/2019