Ого! За год беларусы отнесли в форекс-компании $5,7 млн

Беларусы в 2018 году пополнили свои счета в форекс-компаниях на 5,7 млн долларов. Столько средств было внесено в иностранной валюте для открытия и поддержания своей открытой позиции, говорится в отчете Национального банка.





Форекс-компании на 1 января 2019 года имели на спецсчетах в банках обеспечительный капитал в 3,1 млн долларов.





Всего в прошлом году с учетом «МТБанка» и «Технобанка» на рынке форекс было проведено более 2 млн операций на сумму 26,2 млрд долларов с учетом маржинального плеча.





Положительный результат для клиентов имели около 63% операций.