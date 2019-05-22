"Лучше бы Лукашенко выращивал арбузы"

Как оказалось, за период с 2015–2019 Беларусь потратила $900 миллионов на убыточные цементные заводы. Кроме того, «модернизация» цементной отрасли в 2008—2013 годах обошлась Беларуси в $1,2 миллиарда. Итого - более двух миллиардов народных денег.





Пример цементной отрасли - не единичный. Госсектор «вытягивает» из госбюджета миллиарды долларов.





Леонид Заико. Почему власти не избавятся от неудобного балласта? Рассказал Сharter97.org руководитель Аналитического центра «Стратегия»





- Если брать цементную отрасль, то все началось с неправильного прогноза. Лет 15 назад, если не больше, российские маркетологи предсказывали резкое снижение использования традиционных материалов и рост спроса на цемент. На этом фундаменте создавалась российская методология cтроительства.





Прогноз был основан на том, что России бы требовалось в два-три раза больше цемента. Люди из окружения Лукашенко подсуетились и принесли ему это предложение: заняться цементом во всенародном масштабе, вложить большие деньги.





Не очень-то грамотные ребята все это прогнозировали. Ведь производство цемента - очень энергозатратное. Ошибка состояла в том, что в Беларуси нет своей энергетики, газ мы закупаем у России.





Наше правительство допустило ошибку, вбухало миллиарды долларов, а теперь мы выглядим, как последние дураки.









- Признают ли власти ошибки и перестанут спонсировать убыточные предприятия?





- В строительстве очень быстро меняются стереотипы, методы и климатические условия. Одно время Россия нам помогла в Калининградской области, когда «выкинула» оттуда шведские и датские cтроительные компании. Тогда пошло увеличение поставок белорусского цемента в РФ. Но это только в одной области.





А так в России нет спроса на цемент, идут заказы на кирпичные дома. Я не знаю, что нам делать с этим цементом. Кто-то предлагал переходить на вариант Третьего Рейха: делать дороги из цемента. Большие автострады, скажем, Берлин - Москва. Но это все очень дорого.





Будут ли дальше финансировать? Скорее всего, что ошибку не признают и будут крутить педали дальше.





- Лукашенко предлагал «повесить» грандов отечественной промышленности на IT-сектор. Как вы думаете, придется ли ПВТ заниматься цементом?





- Айтишникам это может быть полезно только в одном случае: закатывать своих конкурентов в цементные блоки. Я бы продавал наш белорусский цемент в Италию, Колумбию, наладил бы экспорт именно в эти страны. Айтишники - ребята простые, как помидор перед изготовлением салата.





«Яйцеголовые» предложили Лукашенко цифровое общество, сделать все программированное, а он им предложит цементную промышленность и убыточные колхозы.





- А стоит ли Беларуси делать ставку на строительную отрасль, машиностроение, тяжелую промышленность?





- Дело в том, что в 1994 году меня пригласили в администрацию «президента» для разработки национальных производственных программ. Тогда они думали, что Лукашенко - «выдающийся демократ, который приведет в экономику людей с гарвардскими дипломами.





Мы сделали перспективных направлений белорусской экономики. Тогда я сделал вывод, что целыми отраслям мы «вытягивать» экономику не можем, только отельными предприятиями. Такого, что цементная отрасль будет у нас будет все «вытягивать» - в страшном сне такого не было.





Конечно, мы все это предложили Лукашенко, который был два-три месяца на посту президента. Предложить мы предложили, но во власть пришли ребята из деревень, которые ничего не умели. Им бы коров пасти, это было бы более эффективно. Хотя и с молоком мы грохнулись, россияне его также не будут потреблять. Ошибка на ошибке. Такие уж нам попались руководители.





- Какой выход вы предложили бы из этой ситуации?





- Я уже устал им объяснять, что делать. В свое время я был членом экспертного совета Совета Министров и предлагал им выход из ситуации. Устал объяснять, если бы меня сделали премьер-министром на 18 месяцев - другое дело. Легче сделать все самим.





Лукашенко отправить отдыхать куда-нибудь подальше от Беларуси, правительство также распустить. Рекомендовать что-то нет смысла. Нашей стране нужна экономика с другой матрицей. Я об этом говорю уже 30 лет. К сожалению, к моим советам прислушиваются с опозданием в 12 лет.





Этим людям советы не помогут. Представьте, если бы хирург рассказывал ветеринару, как лучше делать операцию на человеческом мозге. Многому бы он научился?





Им нужно сказать: «Ребята, мы начинаем новую экономическую политику, предприятия переводим в конкурентную среду».









- У нас уже была провалившаяся «модернизация», предыдущее правительство предлагало «индустриализацию». Ожидать ли нам какую-то новую «зацию», в которую наше правительство «вбросит» миллиарды долларов?





- Здесь такой когнитивный тупик выходит. Вот вбросило наше правительство миллиарды в производство опилочной мебели... Я сейчас проехался по Минску и смотрю, что заборы у нас ставят из прекрасной древесины, Боже мой. Что тут обсуждать, если в стране заборы ставят из хорошей древесины, а мебель делают из опилок. Где мозги?





Или вся эта белорусско-российская шумиха, когда туда-сюда гоняют эти яблоки и груши. Гоняют и гоняют. Лукашенко сказал, что будет ремонтировать нефтепровод «Дружба», а Путин сказал: «Ну ладно» и пустил по трубе «грязную» нефть. Теперь мы вынуждены ремонтировать заводы. Ну вот что с ними сделаешь? Добалуются и дойдут до тупика.





В свое время внутренние инвестиции в Беларуси доходили до 17 миллиардов. Но это было в хорошие времена. Я вот посчитал, что наше ВВП в этом году будет около $56 миллиардов. А в 2014 году у нас было $77 миллиардов. Разницу чувствуете?





Такие они вот неумейки. Бывает, что в семье вырастают девочки, которые не умеют мыть посуду и мальчики, которые не умеют забивать гвозди. У нас такое же правительство.





Поэтому мой вам совет: занимайтесь своим делом и не читайте правительственные газеты. Будете читать госСМИ - появится в глазах розовый ореол. Занимайтесь делом.





Вот Лукашенко дает нам всем прекрасный пример: выращивает арбузы, выращивает картошку. Вот бы и занимался этим все свое свободное время, а экономику не трогал. Арбузы получаются прекрасные, картошка также, а экономику пусть не трогает.