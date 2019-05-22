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А деньги где? Минск полностью выполнил условия программы с ЕФСР, а седьмого транша все нет

Беларусь полностью выполнила условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) и рассчитывает на получение седьмого транша кредита, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в Минске в среду.

"У нас есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита ЕФСР, так как условия программы с ЕФСР полностью выполнены", - сказал Ермолович.

По его словам, проведена достаточно глубокая работа по структурным преобразованиям в экономике. Для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза.

"Все эти показатели свидетельствуют о том, что меры, которые закладывались в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект, программа выполнена успешно", - считает министр.

Он уточнил, что в бюджете Беларуси в текущем году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ. 

Однако Минфин параллельно проводит работу и по другим источникам привлечения средств. Речь идет о внутреннем рынке, есть определенные наработки по привлечению средств на китайском рынке.

"Мы подписали базовое соглашение с Банком развития Китая. Сейчас пытаемся выйти на кредитно-инвестиционное сотрудничество, включая более широкое кредитное сотрудничество, в том числе привлечение несвязанных финансовых ресурсов от Банка развития Китая", - добавил Ермолович.

Напомним, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). 


Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску также с задержкой в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться еще до 1 января 2019 года.

Минфин рассчитывал на получение седьмого транша в апреле. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Отметим, что Евразийский фонд стабилизации и развития - это фактически российский фонд. Основная часть финансов там российская и решение о выделении средств принимается в Кремле.

Источник: interfax.by
14:15 22/05/2019
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