Евро и российский пытаются отыграться. Доллар продолжает падать

А вот доллар завершил торги 22 мая седьмым снижением подряд и оказался на минимуме почти за 9 месяцев





В итоге валютная корзина подорожала на 0,15%.





Курс доллара опустился лишь на 0,0002 BYN до 2,0757 BYN/USD и оказался на минимуме за 266 дней (9 месяцев без одной недели). Курс американской валюты падает седьмой раз подряд. За это время доллар подешевел уже на 0,0231 BYN.





Курс евро подрос на 0,0018 рубля до 2,3160 BYN/EUR и покинул минимум за 10 месяцев. Напомним, что за предыдущие пять торговых сессий курс евро рухнул на 0,0443 BYN.





Курс российского рубля подскочил до 3,2234, прибавив 0,0080 рубля.





Россия

Банк России принял решение опустить официальные курсы доллара и евро на завтра. Так, доллар подешевел на 12 копеек до 64,4156 российских рублей. Евро стал легче тоже на 12 копеек и завтра будет стоить 71,8427 российских рублей.