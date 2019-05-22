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Румас: В стране есть предприятия с заплатой ниже $200

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1074, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров о социально-экономическом развитии


"По стране уровень средней зарплаты в Br1 тыс. обеспечен как за март, так и в целом за I квартал текущего года. Есть уже цифры Белстата по апрелю, средняя зарплата составила Br1074, нарастающим итогом за четыре месяца - Br1026", - отметил Сергей Румас.

Реальные доходы населения в I квартале приросли на 7,3%. Реальная заработная плата выросла на 7,8%, в том числе в бюджетной сфере - на 6,8%.

По словам Сергея Румаса, правительство особое внимание будет уделять организациям с низким уровнем оплаты труда. "К сожалению, в стране есть еще предприятия, где средняя зарплата не достигает и Br400. Поэтому, как мы договаривались, до конца I полугодия в стране таких предприятий быть не должно", - сказал премьер-министр.

Глава правительства обратил внимание на своевременную выплату зарплаты, правительство опять должно вернуться к этому вопросу и установить жесткий контроль за организациями, которые допускают просрочку. "По каждому факту образования просроченной задолженности виновные (речь идет в первую очередь о директорах предприятий) будут незамедлительно привлекаться к ответственности", - предупредил премьер-министр.


Неизменным остается требование правительства о соответствии роста зарплат на крупных предприятиях росту производительности труда. "К сожалению, по некоторым предприятиям пока соотношение роста производительности труда и зарплаты менее единицы. Прошу эти предприятия проанализировать ситуацию. Я не призываю снижать заработную плату - я призываю увеличивать производительность труда", - подчеркнул Сергей Румас.

Источник: belta.by
13:25 22/05/2019
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