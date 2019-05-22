



TUT.BY стали известны некоторые детали проекта решения и пути реализации инициативы, которая не у всех нашла поддержку.





Данным вопросом занимается Минэкономики. Оно получило отмашку от правительства и Администрации президента, куда поступило письмо ФПБ.





По мнению Минэкономики, при банкротстве предприятия бремя рисков перераспределяется на персонал. Сама процедура банкротства должника ставит наемного работника в сложное положение, так как он вынужден в течение длительного срока ожидать причитающейся ему выплаты зарплаты, при необходимости осуществлять ежедневные расходы на содержание семьи без постоянного источника доходов.





«В этой связи одной из государственных функций является создание механизма защиты работников в данной ситуации. В настоящее время положение дел существенно обострилось и не согласуется с конституционно провозглашенным социальным принципом нашего государства и требует принятия мер», говорится в письме Минэкономики в адрес Минтруда и общественных объединений.





В 2018 году госорганы активизировали работу по созданию указанного механизма. Минфин на основании данных Минэкономики разработал предварительный проект порядка и условий осуществления обязательного страхования ответственности за невыплату зарплаты при банкротстве предприятия или индивидуального предпринимателя. Страховой тариф предлагается установить в размере 0,1% от фонда оплаты труда.





В Минэкономики проект поддерживают. Там полагают, что «положительные социальные последствия от введения предложенного вида обязательного страхования значительно перекрывают отрицательный эффект от незначительного увеличения фискальной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в форме отчислений на такое страхование».





Внедрение этого механизма защиты персонала в случае банкротства организации позволит: получить работнику гарантированный доход за три календарных месяца; обеспечить своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения; стимулировать работника к экономически активному поведению в трудоустройстве; снизить социальную напряженность и др.





Проект создания страхового фонда является предварительным. В случае его концептуального одобрения бизнес-сообществом Минэкономики и Минфин организуют разработку проекта указа президента с обязательным участием представителей бизнеса, широким общественным обсуждением и рассмотрением в установленном порядке Советом по развитию предпринимательства при президенте, говорится в письме.





Принципиально важным в текущий момент, считают в Минэкономики, является "приступить к подготовке проекта такого акта главы государства". Это станет четким «сигналом» для работников компаний всех форм собственности о реализации принципов социального партнерства всеми его участниками — правительством, профсоюзами и бизнесом. Тем более что выработка мер защиты материальных прав работников в случае банкротства организации предусмотрена Генеральным соглашением между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы, подчеркивается в обращении.





Сколько банкротов и какова цена вопроса?

По данным Минэкономики, в 2016 году 38% субъектов хозяйствования (от общего количества возбужденных в экономических судах Беларуси дел об экономической несостоятельности (банкротстве) имели задолженность по зарплатам, в 2017 году — 43%. Соответствующей информации за 2018 год пока нет.





По данным антикризисных управляющих, в минувшем году было открыто конкурсное производство в отношении 642 субъектов хозяйствования, в том числе 497 компаний и 145 индивидуальных предпринимателей. Сумма задолженности по зарплатам составляла 9,78 млн рублей.





Вместе с тем имеется тенденция к росту невыплаченной зарплаты и страховых взносов по ликвидированным в процедурах банкротства предприятиям.





По данным Минэкономики, в 2018 году ликвидирован 821 субъект хозяйствования. Сумма неудовлетворенных требований кредиторов второй очереди составила 8,68 млн рублей.





В 2016 году ликвидировано 1752 должника, у 319 из них осталось невыплаченной зарплата в размере 1,21 млн рублей, в том числе у 124 субъектов сумма неуплаченных страховых взносов у 1152 человека составила 412,6 тыс. рублей. В 2017 году, по данным ФСЗН, сумма неуплаченных страховых взносов 1959 человек составила почти 3 млн рублей.





В Минэкономики отмечают, что количество ликвидированных бизнесов с непогашенной задолженностью по второй очереди ежегодно возрастает. Наряду с этим в последнее время участились обращения граждан по вопросу невыплаты задолженности по зарплате в период ликвидационного производства предприятий.





Формирование резервного фонда зарплаты подвергалось критике

В 2017 году Минтруда и соцзащиты совместно с Минфином, Минэкономики, облисполкомами и Мингорисполкомом, Федерацией профсоюзов Беларуси и «Конфедерацией промышленников и предпринимателей (нанимателей)» прорабатывали возможность реализации мер, направленных на повышение уровня социальной защищенности работников организаций-банкротов, путем изменения формирования резервного фонда выплаты заработной платы. Был проанализирован ожидаемый эффект и дополнительные государственные расходы на указанные цели.





В итоге все единогласно высказались о нецелесообразности изменения порядка формирования резервного фонда зарплаты. В обоснование этой позиции были приведены следующие доводы.





Как пояснил TUT.BY источник, знакомый с ходом обсуждения, сформированный на законодательном уровне механизм обязательного создания резервного фонда зарплаты не имеет и не может иметь практического применения.





Такое положение обусловлено прежде всего тем, что источником создания резервного фонда является прибыль, остающаяся в распоряжении компаний и ИП после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.





При таких условиях убыточные организации (по данным Белстата по итогам 1 квартала 2019 года 22,7% предприятий убыточны) не в состоянии формировать резервный фонд зарплаты на должном уровне, а организации со стабильным финансовым положением будут изымать из «денежного оборота» средства на случай ее возможного банкротства вместо направления их на развитие своего бизнеса.









Как правило, резервный фонд устанавливается в размере до 25% годового фонда зарплаты. Конкретный размер резервного фонда, основания, порядок его создания и использования определяются в коллективных договорах.





В связи с этим у частной компании, которая не заключала коллективного договора, всегда возникает проблема с определением размера такого фонда, а соответственно, и с выполнением обязанности по его формированию вообще.





Аналогичная ситуация у ипэшников, имеющих наемных работников.



