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Новый законопроект о туризме может уничтожить туротрасль страны

По мнению экспертов, предлагаемые в проекте закона о туризме  изменения создают "прекрасную возможность захвата отечественного рынка большими иностранными операторами".

Новый законопроект о туризме может уничтожить туротрасль страны
Республиканский союз туристических организаций (РСТО) заявляет об угрозе сужения либо даже уничтожения рынка туруслуг в Беларуси в случае принятия в нынешнем виде новой редакции закона о туризме.

"Анализ представленного (на согласование в союз – ИФ) законопроекта показывает, что его основные концептуальные моменты скопированы с действующего закона РФ "Об основах туристской деятельности" и автоматически переносятся в юрисдикцию Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте РСТО.

"Наличие обозначенных разногласий в представленном документе может в ближайшей перспективе существенно сузить и даже уничтожить  рынок отечественных туристических услуг", - утверждают в союзе.

Основные замечания у РСТО вызывает статья 18 проекта закона,  затрагивающая вопросы финансовых и страховых гарантий, банковских депозитов и фондов персональной ответственности – как условий, необходимых для занятия туроператорской деятельностью.

В РСТО обратили внимание, что туристический рынок Беларуси, по сути, является агентским, в отличие от российского, и к нему нельзя автоматически применять методы регулирования, используемые в РФ. 

"Спецификой такого рынка является его весьма низкая рентабельность (3-4%), а обороты финансовых средств формируются, как правило, из маржи, получаемой от реализации чужого турпродукта", - отметили в союзе. Там полагают, что введение в практику туристической деятельности российского инструментария фингарантий может привести к монополизации туристического рынка, "поскольку для достижения благих целей потребует обеспечения адекватными размерами финансовых депозитов и залогов, что сможет позволить себе очень небольшой круг участников турбизнеса".

"Это приведет к вымыванию из бизнеса среднего и мелкого сектора, формирующего успешное развитие и процветание любого общества. Кроме того, это повлечет за собой сокращение занятости и рабочих мест в сфере туризма",  - заявляют в РСТО.

В союзе напомнили, что введение этих инструментов в России повлекло после 2010 года небывалую до этого волну банкротств, неисполнение обязательств, появление новых мошеннических схем – как в среде туроператоров, так и среди страховых компаний.

В РСТО считают, что многие возникшие проблемы в белорусском турбизнесе за последние годы – это не что иное, как отголосок аналогичных введений в законы туристической отрасли России, так как рынки обоих государств очень сильно взаимосвязаны.

В союзе подчеркивают, что предлагаемая в проекте белорусского закона о туризме процедура формирования фондов может привести, как и в случае введения необоснованных размеров фингарантий, к монополизации рынка, "а значит, повышению стоимости турпродукта,  что повлечет отток туристов и финансовых средств в зарубежную сферу турбизнеса".

"Кроме того, создается прекрасная возможность захвата отечественного рынка большими иностранными операторами, активно приходящими на белорусский  рынок", - полагают в союзе.

"Таким образом, изложенные в законопроекте положения способны разрушить структуру и уникальность сложившегося за годы постсоветского периода рынка Республики Беларусь", - заявляют там.

В самом РСТО, исходя из позиции сохранения структуры туррынка и недопущения вымывания из него представителей среднего и мелкого бизнеса, предлагают ввести практику формирования фонда персональной ответственности туроператора за счет отчислений с каждого отправленного в поездку туриста, а не с оборота за предыдущий год.

"Фонд — это достаточно простой и удобный инструмент, который мог бы подойти экономической системе Беларуси.  Однако, сама идея создания и эффективной деятельности фондов, на взгляд РСТО, может быть оптимально реализуема только в рамках создания ассоциаций (союзов), в рядах которых должны состоять в обязательном порядке все субъекты туристической деятельности (по примеру регулирования адвокатской деятельности в Республике Беларусь)", - отмечается в сообщении.

"Предполагаемую финансовую нагрузку для формирования фонда персональной ответственности белорусские турфирмы гарантированно берут на себя и тем самым обеспечивают  недопущение удорожания турпродукта для потребителя и реальную защиту его интересов в части безопасности и качества предоставляемых услуг", - обращают внимание в РСТО.

Также в союзе считают нецелесообразным введение процедуры обязательной сертификации в туристической деятельности, так как это является дополнительным элементом бюрократизации и противоречит директиве №2. 

"Предлагаем вместо этого усилить функции реестра, дополнив его соответствующими квалификационными требованиями к туроператорам и турагентствам, исключив тем самым дублирование контрольных функций с помощью сертификата при осуществлении государственного регулирования отраслью", - говорится в сообщении.

Кроме того, полагают в союзе, необходимо разграничение ответственности туроператоров и турагентов, что реально не нашло отражение в представленном законопроекте.
Читать полностью: https://interfax.by/news/belarus/1259015

Источник: interfax.by
12:29 22/05/2019
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