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Еврокомиссия начала в Беларуси аудит животноводческой продукции

Белорусская сельскохозяйственная продукция и продовольствие на европейском рынке представлены в довольно широком ассортименте.

По этому поводу в нашей стране с визитом аудиторы Генерального директората по здравоохранению и безопасности питания Европейской комиссии, сообщается на сайте Минсельхозпрода, пишет Белсат.

Представители Евросоюза прибыли в Беларусь с целью проведения аудита по применению ветеринарных препаратов животным и контроле остаточных веществ ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения, а также аудита производства рыбных и молочных продуктов.


Во время проведения аудита представители Европейского союза посетят ряд белорусских предприятий Минской и Брестской областей, которые импортируют свою продукцию на европейский рынок. Эксперты из ЕС рассмотрят систему контроля качества и безопасности продукции.

Также запланировано посещение белорусских государственных ветеринарных лабораторий и станций, которые проводят мониторинг в области ветеринарии с целью контроля ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения.

Проведение аудитов необходимо для дальнейшего согласования европейской стороной экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза.



09:56 22/05/2019
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