Стало известно, кто застроит бывший участок Демчука в центре Минска

Предполагается, что отель будет таким. Фото с сайта minsknews.by





Читайте, что это за организация.

Аукцион на право застройки участка в 0,43 гектара на Интернациональной проходил на прошлой неделе. На землю претендовали минимум семь участников. Аукцион выиграла компания «ВильнюсСтрой», предложив сумму в 4,5 миллиона рублей (в 16 раз больше начальной стоимости), сообщил информированные источники. В «ВильнюсСтрое» не стали отрицать эту информацию, но более полный комментарий компании оперативно получить не удалось.

По условиям аукциона на участке нужно построить общественный центр площадью до 10 тысяч квадратных метров. Не менее 35% должна занимать культурно-развлекательная часть, еще не менее 35% — торгово-бытовая, не более 30% — подземный паркинг.









Отметим, что рядом — на пересечении Володарского и Городского Вала — компания «ВильнюсСтройИнвест» планирует строительство отеля.

«ВильнюсСтрой» существует с 2010 года. Она известна в первую очередь как застройщик ЖК «Столичный» на Тимирязева. Директором структуры является Николай Яколцевич. На сайте Президентского спортивного клуба он значится игроком любительской хоккейной команды «Миф-Семь холмов». В ней в том числе играют бывшие звезды белорусского хоккея — Сергей Стась, Александр Рядинский и Дмитрий Панков. А ранее за эту команду вместе с Яколцевичем выступал и Дмитрий Басков — гендиректор минского «Динамо» и тренер «Грифонов», за которых играет Николай Лукашенко.