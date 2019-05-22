Трудно поверить: в нефтедобывающей Венесуэле пропал бензин

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Автомобилисты Венесуэлы в последние дни во многих регионах страны столкнулись с отсутствием на АЗС бензина, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что в столице государства городе Каракасе больших проблем нет, однако топливо пропало в таких штатах, как Сулия, Мерида, Трухильо, Лара, Фалькон и Тачира.





Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, на заправки образовались многокилометровые очереди. При этом автомобилистам приходится спать в машинах, чтобы попасть на АЗС, а также толкать авто вручную, поскольку топливо закончилось.





При этом в государственной нефтяной компании PDVSA опровергают сведения о дефиците бензина: там полагают, что топливо доставляется во все регионы страны без задержек.





Венесуэла является государством с самым дешевым в мире бензином: литр топлива стоит около 0,00006 боливара (при курсе доллара США в 5,5 тысячи боливара) – фактически граждане страны заправляются на АЗС бесплатно.







