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Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Запрет на экспорт нефтепродуктов полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил он.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля.


08:31 22/05/2019
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