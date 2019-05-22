Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

"Запрет на экспорт нефтепродуктов полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.





"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил он.





23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.





Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля.



