Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"
Беларусь полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
"Запрет на экспорт нефтепродуктов полностью снят", цитирует Рыбакова госагентетво БелТА.
"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил он.
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля.
08:31 22/05/2019