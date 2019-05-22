Еврокомиссия начала в Беларуси аудит животноводческой продукции
Белорусская сельскохозяйственная продукция и продовольствие на европейском рынке представлены в довольно широком ассортименте. По этому поводу в нашей стране с визитом аудиторы Генерального директората по здравоохранению и безопасности питания Европейской комиссии, сообщается на сайте Минсельхозпрода.
Представители Евросоюза прибыли в Беларусь с целью проведения аудита по применению ветеринарных препаратов животным и контроле остаточных веществ ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения, а также аудита производства рыбных и молочных продуктов.
Во время проведения аудита представители Европейского союза посетят ряд белорусских предприятий Минской и Брестской областей, которые импортируют свою продукцию на европейский рынок. Эксперты из ЕС рассмотрят систему контроля качества и безопасности продукции.
Также запланировано посещение белорусских государственных ветеринарных лабораторий и станций, которые проводят мониторинг в области ветеринарии с целью контроля ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения.
Проведение аудитов необходимо для дальнейшего согласования европейской стороной экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза.
07:29 22/05/2019