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В России снова угрожают ввести ограничения на поставки молока и мяса из Беларуси

Россельхознадзор сделал очередное заявление по поставкам мясной и молочной продукции из Беларуси. В отношении 18 предприятий введён усиленный лабораторный контроль.

 Причиной называются новые случаи обнаружения нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза. В списке предприятия практически со всей страны — из Барановичей, Волковыска, Гродно, Пружан, Витебска, Мозыря, Смолевич, Турова, Шклова и других городов, пишет Еврорадио.

Если ситуация с продукцией указанных предприятий не изменится, то будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Россию, отмечает Россельхознадзор.

Недавно Александр Лукашенко говорил о том, что Россия закрывает для Беларуси свои продовольственные рынки. Он выразил мнение, что этот серьёзный вопрос нужно обсуждать на уровне правительств. Как раз в конце недели ожидается встреча премьеров Беларуси и России.


07:19 22/05/2019
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