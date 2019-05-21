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Должок! Москва вспомнила про долг Беларуси за «растворители» спустя 7 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит в пятницу в Москве с белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы сотрудничества, в числе которых будут и темы задолженности Минска перед Москвой от реализации схемы с «растворителями», а также проблемы вокруг грязной нефти в «Дружбе», пишет ТАСС.

«Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей», — сказал пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов

«В ходе встречи Медведева с Румасом, запланированной на 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», — сообщил также Осипов.

Проблема с «растворителями» датирована 2010−2012 годами. Тогда российская сторона обвинила Беларусь в реэкспорте нефтепродуктов под видом растворителей.

Химическая продукция («растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы») не попадала в разряд нефтепродуктов, в результате российский бюджет недополучал экспортных пошлин.


21:21 21/05/2019
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