«Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей», — сказал пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов





«В ходе встречи Медведева с Румасом, запланированной на 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», — сообщил также Осипов.





Проблема с «растворителями» датирована 2010−2012 годами. Тогда российская сторона обвинила Беларусь в реэкспорте нефтепродуктов под видом растворителей.





Химическая продукция («растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы») не попадала в разряд нефтепродуктов, в результате российский бюджет недополучал экспортных пошлин.



