Решение принято в связи с тем, что продолжаются случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.





В списке предприятий, поставки продукции которых попали под режим усиленного контроля, оказались ЗАО "Агрокомбинат Несвижский", ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО "Беллакт" Волковысское, СООО "Белсыр", ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Молоко" г. Витебск, ПУП "Мстиславльмолоко", ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат", филиал Пружанского районного потребительского общества "Комбинат кооперативной промышленности" (цех мясных полуфабрикатов), ОАО "Рыбхоз "Полесье", ПУП "Сария", ОАО "Смолевичи Бройлер", ОАО "Туровский молочный комбинат", фермерское хозяйство "Минюка", ОАО "Шкловский маслодельный завод".





В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в РФ продукции этих предприятий, сообщил Россельхознадзор.