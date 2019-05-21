Украина вводит антидемпинговые пошлины на белорусский цемент

Соответствующее решение было принято во вторник 21 мая межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ).





"МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов", – говорится в сообщении.





В министерстве также подчеркивают, что доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из Беларуси, Молдовы и России постоянно росли, что может свидетельствовать о намерении данных стран и в дальнейшем увеличивать поставки по заниженным ценам.





В связи с этим комиссия ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на указанные товары:





57,03% – для белорусских производителей

114,95% – для российских заводов

94,46% – для цемента из Молдовы









Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) является органом госрегулирования внешнеэкономической деятельности. Она, в частности, принимает решения о проведении антидемпинговых расследований, мер, а также выявляет факты недружественных экономических действий со стороны других государств.



