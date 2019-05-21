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Украина вводит антидемпинговые пошлины на белорусский цемент

Украина вводит антидемпинговые меры в отношении цемента, поступающего в страну из Беларуси, России и Молдовы, сообщило украинское Министерство экономического развития и торговли.

Соответствующее решение было принято во вторник 21 мая межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ).

"МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов", – говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркивают, что доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из Беларуси, Молдовы и России постоянно росли, что может свидетельствовать о намерении данных стран и в дальнейшем увеличивать поставки по заниженным ценам.

В связи с этим комиссия ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на указанные товары:

57,03% – для белорусских производителей
114,95% – для российских заводов
94,46% – для цемента из Молдовы


Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) является органом госрегулирования внешнеэкономической деятельности. Она, в частности, принимает решения о проведении антидемпинговых расследований, мер, а также выявляет факты недружественных экономических действий со стороны других государств.


Sputnik
19:56 21/05/2019
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