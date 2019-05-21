Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БелТА.





«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц», — заявил Сергей Румас.