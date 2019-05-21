Румас: Для окончательного подсчета ущерба от некачественной нефти необходим еще месяц
Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России.
Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БелТА.
«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц», — заявил Сергей Румас.
19:27 21/05/2019