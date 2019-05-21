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Румас: Для окончательного подсчета ущерба от некачественной нефти необходим еще месяц

Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БелТА.

«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц», — заявил Сергей Румас.

19:27 21/05/2019
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