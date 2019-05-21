«Несмотря на то, что не так давно были приняты такие знаковые документы, как Декрет №7 и Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, стоит признать, что они не смогли кардинально изменить ситуацию касательно ведения бизнеса в стране», – заметила на XXV съезде Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского директор союза Жанна Тарасевич.





По ее словам, большинство изменений, к сожалению, «направлены на текущий ремонт фасада, а не на модернизацию и строительство нового».





Подтверждает это и опрос предпринимателей. Так, на вопрос: как повлияло на деятельность вашего предприятия принятие Декрета № 7, большинство респондентов (76,5%) ответило, что нейтрально. И лишь 23,5% указали на положительное влияние документа, заметила эксперт.





По словам Жанны Тарасевич, реализация заложенных в декрете № 7принципов взаимодействия бизнеса и власти, включая презумпцию добросовестности субъектов хозяйствования, минимизацию вмешательства госорганов в экономическую деятельность, уведомительный принцип начала предпринимательской деятельности, конечно, привели к появлению и новых субъектов хозяйствования и новых рабочих мест.





При этом до сих пор многие вопросы действующего бизнеса остаются нерешенными.

Уменьшить налоговую нагрузку

Глава бизнес-объединения обратила внимание на то, что налоговая нагрузка на предпринимателей все еще остается высокой.





«Высокий уровень налогов подавляет хозяйственную деятельность, и бизнес вынужден прибегать к разнообразным способам сокрытия доходов. Порой для многих предпринимателей это единственный способ выживания», – признала Тарасевич.





Кроме этого, по ее словам, превышение разумных размеров налогов подрывает стимул предпринимательских структур к расширению и наращиванию производства.





Еще одна проблема – дискриминация субъектов хозяйствования по форме собственности. Правительство все еще не готово идти на какие-то существенные изменения роли государства в экономике.





«Не буду лукавить, действующий бизнес ожидал от законодателя большего. На сегодня наиболее болезненными вопросами для предпринимателей являются не разрешительные процедуры, а устойчивость финансового положения предприятий и прозрачность условий конкуренции», – обратила внимание руководитель бизнес-союза.





«Пока будут отсутствовать конкурентная деловая среда, пока ведомственные интересы будут выше общеэкономических, пока госорганы будут делить бизнес на свой и частный, до тех пор построить устойчивую экономику будет невозможно», – считает Жанна Тарасевич.

Социальный диалог в Беларуси – это профанация

Затронула глава БСПН и тему трудовых отношений и социального диалога.





«Три стороны социального диалога: правительство, объединения нанимателей и профсоюзов пока не готовы на равных вести диалог», – отметила она.





Эксперт добавила, что государство сегодня является полноценным игроком и судьей, профсоюзы, которым даны большие полномочия, являются основными контролерами и требователями, а наниматель всем обязан и несет огромную ответственность за все.





«У нас, к примеру, тарифные соглашения заключаются без участия нанимателей. В республике заключено 41 тарифное соглашение, и только пять из них заключалось с участием объединения нанимателей. То есть трехстороннего диалога нет», – подчеркнула Жанна Тарасевич.





«В основном соглашения у нас двухсторонние, между министерствами и профсоюзами», – отметила первый заместитель директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Нина Наумович.





«Почему так происходит? – задается вопросом она. – Во-первых, у нас осталось советское наследие в виде очень огромной массы профсоюзов, которые имеют очень серьезную материальную базу. То есть когда-то были созданы сильные объединения профсоюзов, но не было объединений нанимателей. Не было даже такого понятия как наниматель, поскольку государство было единственным работодателем».





Лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук и вовсе назвал социальный диалог в Беларуси профанацией.





«Если государство доминирует в экономике, если оно является основным, а часто и единственным работодателем, то о каком социальном диалоге можно вести речь. Даже в России государство хочет или не хочет, но берет на себя роль арбитра, а у нас государство – непробиваемая стена», – считает он.



