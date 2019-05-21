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"Банк развития" выкупит свои акции и отдаст их государству

Предложение действительно до 17 июля.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» объявило о выкупе своих акций. Они будут безвозмездно переданы государству. Предложение о покупке размещено на Едином портале финансового рынка.

Всего предлагается выкупить 17 550 простых акций по номинальной стоимости 10 рублей за одну ценную бумагу. Речь идет 0,011% уставного фонда.

Предложения от акционеров ждут до 20 июня. Выкуп акций будет производиться с 21 июня по 17 июля.

В госсобственности находится 96,224% уставного фонда «Банка развития».

Источник: reform.by
17:36 21/05/2019
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