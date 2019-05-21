Вошел в азарт: белорусский рубль третий раз подряд громит всех конкурентов
Белорусский рубль заканчивает торги 21 мая очередной победой. Валютная корзина просела в цене на 0,34%. Это минимальное значение почти за 5 месяцев.
Доллар опустился на 0,0060 BYN до 2,0759 BYN/USD. Таким образом, курс доллара откатился до минимума за 265 дней (почти 9 месяцев).
Курс евро понизился на 0,0093 рубля до 2,3142 BYN/EUR — минимального значения за 10 месяцев. Евровалюта дешевеет уже пятые торги подряд и суммарные потери за это время равняются 0,0443 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0114 рубля до 3,2154 BYN/100 RUB. Это минимальное значение курса рубля РФ за последнюю неделю.
Итоги прошлой недели 13–17 мая 2019 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль закончил минувшую неделю уверенным укреплением к доллару и евро, незначительно подешевев к российскому рублю:
доллар −0,55%;
евро −1,10%;
российский рубль +0,11%;
валютная корзина −0,34%.
Россия
Центробанк РФ выставил следующие официальные курсы на завтра: средневзвешенный курс доллара вырос на 5 копеек до 64,5372 российских рублей, а курс евро прибавил меньше копейки до 71,9654 российских рублей.
Источник: select.by
13:58 21/05/2019