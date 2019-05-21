



Как сообщили в Белинвестбанке, целью подобных опросов является получение данных о платежных картах, что позволяет мошенникам распоряжаться имеющимися на картах средствами.





В связи с этим в банке посоветовали не участвовать в подобных акциях, а также учитывать, что мероприятия, которые проводят сами банки, осуществляются через корпоративные сайты и официальные аккаунты банков в социальных сетях.





В случае, если утечка данных о карточке все же произошла, и с нее осуществлены подозрительные трансакции, в Белинвестбанке посоветовали владельцам карточек незамедлительно связаться с сотрудниками банка.





Более того, в банке напомнили, что данные платежной карточки категорически запрещается предоставлять третьим лицам, в том числе и сотрудникам самих банков. И если в банке, выпустившем карту, узнают, что это правило нарушено, они немедленно заблокируют ее.





В банке также советуют никогда не выпускать свою карточку из виду при совершении операций по отплате с ее помощью в магазинах и сфере услуг.





Чтобы украсть деньги, мошеннику нужен, как правило, номер карты, срок ее действия, имя владельца карты и CVC-код. Однако для некоторых видов мошенничества не требуется полных данных о карточке.









Например, в интернет магазинах «Амазон» и «E-Pay» можно осуществлять покупки, зная только номер, имя и срок действия карты. Они не запрашивают ни дополнительные пароли, ни коды безопасности.





Возможна попытка украсть деньги даже в том случае, если мошеннику известен только номер карты. В этом случае он может позвонить владельцу карточки, и представившись сотрудником банка, попробовать получить другую информацию, необходимую для хищения денег.





Этот вид мошенничества называется фишингом. А имея номер карты и имя владельца, написанное латинскими буквами, можно подобрать срок действия карты методом перебора и использовать карту для оплаты в различных сервисах.