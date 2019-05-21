Цифра дня: $900 млн потратила Беларусь на убыточные цементные заводы

В указе называются и конкретные суммы кредитов, выделенных этим убыточным цементным заводам в 2015-2019 годах:





820,7 миллиона долларов;

200 миллионов юаней;

89,8 миллиона рублей;

9,8 миллиона евро;

21,126 миллиона российских рублей.





В общей сложности сумма составляет почти 900 миллионов долларов, и это только на три предприятия за 5 лет. Из них $549 883 769.74 приходится на китайские кредиты.





Цементная отрасль в Беларуси, несмотря на вложенные в модернизацию средства, уже давно генерирует убытки. Для примера, "Кричевцементношифер" несет убытки шестой год подряд. Например, за 2018 год убыток вырос в 2,5 раза, до 157 миллионов рублей. А у Белорусского цементного завода за 2018 год чистый убыток составил 86 миллионов рублей. Завод несет чистые убытки с 2015 года, и к началу 2019 года непокрытый убыток цементников достиг 182,5 миллиона рублей.