Сервис CheckPrice — это мобильное приложение, с помощью которого можно сравнить стоимость продовольственных и промышленных товаров в магазинах и гипермаркетах Минска. В Google Play его скачали более 5 тысяч раз. Версии для iOS пока нет.





CheckPrice работает по принципам аптечных сервисов tabletka.by и 103.by. Только в отличие от последних, цены на товары добавляют сотрудники CheckPrice и сами пользователи. «Торговые сети не идут с нами на сотрудничество, потому что не хотят, чтобы их цены были в интернете, боятся чего-то», — рассказал The Village Беларусь руководитель проекта Егор Дорофеев.





Сейчас сервис активно пополняет базу. В день добавляется/обновляется 4-5 тысяч цен. В основном силами сотрудников. В приложение уже есть все сетевые магазины и гипермаркеты; магазины с бытовой химией: «Остров чистоты» и «Мила»; строительные: «Ома», «Материк», Mile. «Магазины шаговой доступности пока не добавляем, так как ориентируемся на массовый поток покупателей. Вносим их в том случае, когда получаем запрос от пользователей», — объясняют в CheckPrice.









Чтобы пользователи активно добавляли цены в приложение, разработчики обещают платить 1 копейку за один товар. Деньги поступают на номер мобильного телефона. В дальнейшем, чтобы пользоваться приложением бесплатно, придется продолжать собирать цены в магазинах. «Это порядка 40 цен в месяц. Добавить можно в один день и потом месяц пользоваться сервисом бесплатно. Можно делать в магазине, можно дома. Для этого нужно скачать приложение, выбрать магазин, отсканировать штрих-код с упаковки и нажать “Отправить”», — поясняет руководитель проекта Егор Дорофеев.





Есть несколько правил пользование приложения: внимательно проверять код после сканирования — за ввод недостоверных данных предусмотрена полная блокировка. Также нельзя сканировать цены товаров на акции. В CheckPrice объясняют это тем, что им неизвестна дата окончания акции в магазинах, и добавляют, что «по выгрузке акционных товаров ведутся переговоры с сетями».



