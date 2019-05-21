Ф ото: Google Maps / Ольга Липина





МАРТ провел мониторинг российской сети жестких дискаунтеров «Светофор» на предмет соблюдения ассортиментных перечней. В 14 торговых объектах выявлен ряд нарушений действующего законодательства о торговле.

По итогам мониторинга ретейлеру выданы рекомендации по их устранению, в случае невыполнения МАРТ обещает принять меры.





Напомним, что мониторинг инициировала Ассоциация розничных сетей, ее основной претензией было несоблюдение ассортиментного перечня сетью «Светофор». Отмечалось, что компания не соблюдает требования к ассортиментному перечню товаров в половине товарных групп, а там, где ассортиментный перечень соблюден, доля белорусского товара составляет скромные 20−30%.





Владельцем сети «Светофор» в Беларуси является ООО «ЛенПродуктСервис». Сеть насчитывает не менее 15 магазинов, в ее планах — вырасти до 50 объектов уже в этом году.

«Светофор» активно готовится к открытию новых точек в регионах

Торговый реестр за последние несколько месяцев пополнился сведениями о новых точках сети дискаунтеров «Светофор». Некоторые из них записаны сразу на два юрлица: «ЛенПродуктСервис» и «МосПродуктСервис».

За каждой из компаний закреплено более чем по 30 магазинов, но так как часть из них дублируется, общее количество не составляет шести десятков. Ранее российский ретейлер заявлял о планах открыть в Беларуси 50 точек до конца 2019 года. В любом случае в реестре значится, что записи о части магазинов внесены в марте-мае этого года. Многие другие появились в базе во второй половине 2018-го. То есть сеть либо скупает помещения и готовит их к открытию точек, либо арендует.





Сейчас компания «МосПродуктСервис» активно набирает персонал для точек в Барановичах, Лиде, Заславле, Бресте, Гродно и т.



