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Московский бизнесмен продолжает скупать крупную сеть минских парикмахерских

Московский предприниматель Денис Серегин разместил предложение о покупке очередного пакета акций в крупной сети парикмахерских Минска «Восход». Это ОАО, которое создано на базе госкомпании.

На это раз Серегин хочет купить 30 тыс. акций. Это 8%. Максимальная сумма, которую готов дать покупатель, — 30 тыс. рублей.

Напомним, что осенью 2018 года 2 точки сети парикмахерских были проданы компании «ОБК ГРУПП». Это белорусская часть международной компании OBK Group — крупного дистрибьютора автокосметики и бытовой химии. Также на месте одной из точек «Восхода» в Заводском районе столицы открылась парикмахерская под другим брендом — Vista Home family.

Officelife.media
07:53 21/05/2019
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