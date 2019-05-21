На это раз Серегин хочет купить 30 тыс. акций. Это 8%. Максимальная сумма, которую готов дать покупатель, — 30 тыс. рублей.





Напомним, что осенью 2018 года 2 точки сети парикмахерских были проданы компании «ОБК ГРУПП». Это белорусская часть международной компании OBK Group — крупного дистрибьютора автокосметики и бытовой химии. Также на месте одной из точек «Восхода» в Заводском районе столицы открылась парикмахерская под другим брендом — Vista Home family.



