Общая площадь зданий на территории базы, расположенной в деревне Красная Слобода Речицкого района, составляет более 7 тыс. кв. м. В состав лота также входит земельный участок площадью 14,1 га. Начальная цена лота - Br280 тыс.





Прием документов для участия в аукционе заканчивается 27 мая 2019 года.