У «грязной» российской нефти появились покупатели
Международные трейдеры Vitol и Unipec намерены выкупить 700 тыс. т загрязненной российской нефти и поставить ее в Азию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Загрязненная органическими хлоридами нефть поступала в нефтепровод «Дружба», ее отказались покупать Беларусь, Украина, а также ряд европейских стран.
В агентстве уточнили, что в покупке загрязненной нефти заинтересовались неназванные китайские нефтеперерабатывающие компании. Отмечается, что цена на нефть будет установлена после проверки ее качества.
07:38 21/05/2019
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