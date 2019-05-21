У «грязной» российской нефти появились покупатели

Загрязненная органическими хлоридами нефть поступала в нефтепровод «Дружба», ее отказались покупать Беларусь, Украина, а также ряд европейских стран.





В агентстве уточнили, что в покупке загрязненной нефти заинтересовались неназванные китайские нефтеперерабатывающие компании. Отмечается, что цена на нефть будет установлена после проверки ее качества.