Беларусь переложила на Европу решение по транзиту российской нефти

Он уточнил, что у белорусской стороны есть «все технические возможности», чтобы возобновить транзит российской нефти.





«Дальше уже речь идет о сопредельных государствах (Украина, Польша — прим.) и их возможностях», — сказал Рыбаков.





По его словам, в Беларуси в настоящий момент ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.



