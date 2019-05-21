Беларусь переложила на Европу решение по транзиту российской нефти
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что у белорусской стороны есть «все технические возможности», чтобы возобновить транзит российской нефти.
«Дальше уже речь идет о сопредельных государствах (Украина, Польша — прим.) и их возможностях», — сказал Рыбаков.
По его словам, в Беларуси в настоящий момент ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.
07:24 21/05/2019
«Вот, объявили врагов народа»: фигурант дела о загрязненной нефти Роман Трушев о своей версии событий