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Беларусь переложила на Европу решение по транзиту российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что у белорусской стороны есть «все технические возможности», чтобы возобновить транзит российской нефти.

«Дальше уже речь идет о сопредельных государствах (Украина, Польша — прим.) и их возможностях», — сказал Рыбаков.

По его словам, в Беларуси в настоящий момент ожидают, когда соседние страны начнут технические мероприятия по возобновлению транзита.

07:24 21/05/2019
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