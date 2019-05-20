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Вводить единую валюту в ЕАЭС нет необходимости

Вопрос введения единой валюты в ЕАЭС не обсуждается, для этого нет никакой необходимости. Об этом, как сообщает interfax.by, заявила член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Иллюстративное фото

«Мы не видим сейчас у нас в Евразийском экономическом союзе никакой необходимости введения единой валюты. Нам сейчас это абсолютно не принесет никаких экономических преимуществ», — сказала Татьяна Валовая на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о возможности введения единой валюты в союзе.

По ее словам, эта тема обсуждается больше на уровне журналистов.

«Я понимаю, почему обсуждают — потому что нас сравнивают и мы сами себя сравниваем с Европейским союзом, и всем кажется, что за экономическим союзом должен пойти некий валютный союз. Нам надо изучать, бесспорно, европейский опыт, и, в том числе, учиться на его ошибках и понимать, где мы отличаемся друг от друга», — подчеркнула член коллегии ЕЭК.

Вместе с тем, ЕАЭС, по ее словам, следует усиливать взаимодействие в валютно-финансовой и макроэкономической сферах.

«Когда мы говорим о валюте, о денежных расчетах, проблема номер один — это расширение использования национальных валют. Кстати, мы на этой неделе одобрили на заседании комиссии доклад об использовании национальных валют. Это — итог нашей работы за последние годы, где мы проанализировали, что у нас происходит в сфере использования национальных валют, какие есть позитивные подвижки, какие есть препятствия, и дали рекомендации, как нам двигаться дальше», — отметила Валовая.

По ее словам, в отношении России и Казахстана, России и Беларуси в значительной степени используются уже сейчас национальные валюты.

«А вот в отношении, например, Казахстана и Киргизии или Казахстана и Армении в основном используется доллар. А мы можем использовать свои национальные валюты. Это снимает и многие валютные риски, и так далее. Но это требует макроэкономической стабильности и создания других макроэкономических условий. Это очень важная тема», — пояснила министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

С другой стороны, вполне возможно введение так называемых расчетных единиц, добавила она.

«Не надо путать это с единой валютой. Мы сейчас, допустим, считаем свою взаимную торговлю в долларах. У нас была ситуация в 2015 году, когда у нас резко обвалилась взаимная торговля. Но когда я докладывала этот вопрос руководителям наших правительств, я сказала, что, если мы пересчитаем нашу взаимную торговлю в неизмененном курсе валют по состоянию на 2010 год, она не обвалится, она увеличится, потому что она росла физически. (…) Поэтому тема использования расчетных единиц именно в статистических целях периодически возникает, но пока мы еще не знаем, насколько это даст нам какие-то позитивные экономические результаты. Но со статистической точки зрения, возможно и на экспертном уровне такие темы выдвигать. Но это совершенно другая тема, она не имеет никакого отношения к ввведеию единой валюты — темы, которую мы не обсуждаем», — резюмировала Валовая.


21:15 20/05/2019
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