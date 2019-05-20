Почему белорусы строят хорошо и красиво только за рубежом

Алексеем Шило. О том, как развивается внешнеэкономическая деятельность организаций строительного комплекса Беларуси, realt.by поговорили с заместителем начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства









В 2012—2014 годах Минстройархитектуры совместно с ведущими институтами стройиндустрии — ОАО «НИИ Стройэкономика» и ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.» — разработана Комплексная стратегия внешнеэкономической деятельности предприятий строительной отрасли Беларуси.





С этого времени белорусские строительные компании на системной основе стали налаживать партнерские отношения и выходить со своими предложениями на зарубежные рынки. Калининградская, Ленинградская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калужская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург, московский регион — все они входят в число традиционно ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси.

«Белорусский квартал» — наш уникальный бренд в России

В 2012 году были заключены договоренности с российскими партнерами по строительству «Белорусского квартала» в Смоленске. Поскольку сначала основным подрядчиком объекта был Витебский ДСК, то он назывался «Витебский квартал». Однако впоследствии в роли подрядчика выступил Гомельский ДСК, который построил в квартале два жилых дома.





— В 2013 году строительство квартала было заморожено. Вмешался мировой финансовый и экономический кризис. Российские банки перестали выдавать жилищные кредиты. У людей не было возможностей приобретать квартиры сугубо за свой счет, и мы были вынуждены приостанавливать реализацию проекта. Сегодня изыскиваются возможности и ведется поиск инвестора, для того чтобы реанимировать проект. В этом заинтересован и губернатор Смоленской области, и мы, — говорит Алексей Шило.

В Калуге построили самый современный район

Специалист рассказывает, что в последние годы Беларусь активно развивает сотрудничество с Калужской областью. Первый белорусский квартал «Малиновка» был заложен еще в 2013 году. В реализации проекта участвовали ОАО «Гродножилстрой» и ОАО «МАПИД».





Жилой квартал состоит из трех 19-ти этажных и двух 9-этажных жилых домов и рассчитан на 700 квартир. Кроме жилья здесь построена вся необходимая для комфортной жизни людей инфраструктура — магазины, детсад, школа. Обустроены спортивная и детская площадки, парк с пешеходными и велодорожками, пруд с мини-набережной. Сегодня это один из самых красивых и современных районов в Калуге.









В 2016 году сдан в эксплуатацию «Белорусский квартал» в г. Балабаново Калужской области. Строительство жилого комплекса вела белорусская компания «Фрилайт-Строй». Он включает три 10-этажных дома и рассчитан на 477 квартир.





Жилой комплекс имеет огороженную территорию, большие зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, систему видеонаблюдения в HD-качестве.





Силами белорусских строителей построены в Калуге и два тренировочных футбольных поля.





Появился «Белорусский квартал» и в российском городе Обнинске в жилом районе Заовражье. При строительстве жилых домов использованы натуральные материалы, оборудована система контроля доступа, организована круглосуточная охрана.





Квартиры имеют удобные индивидуальные планировки. Покупателям предложена отделка на любой вкус. На территории комплекса имеется уникальный дендропарк, что выделяет его на фоне других жилых кварталов.





В августе 2015 года заложен первый камень в честь начала строительства в Калуге мини-полиса «Веснушки». Проект реализуется в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». В реализации проекта участвуют Гомельский ДСК и Мозырский ДСК, ОАО «Гродножилстрой», ОАО «МАПИД» и РУП «Витебский ДСК».





— По проекту до 2020 года в жилом районе должно быть построено 34 дома. Два из них уже возведены, шесть находятся на завершающей стадии строительства. Примечательно, что все дома еще не возведены, а уже полностью построена инженерная инфраструктура, а также детсад и школа. Если вместе с жильем строятся объекты социальной инфраструктуры, это моментально увеличивает инвестиционную привлекательность проекта и повышает стоимость квартир, — дополняет Алексей Шило. — «Веснушки» — это истинно белорусский бренд. Все объекты строятся нашими строителями и, что очень важно, из отечественных стройматериалов. В квартале строится не просто жилье, а создается комфортная жилая среда.





Представитель министерства отмечает, что возможность строить за рубежом жилые комплексы под ключ появилась после масштабной модернизации домостроительных комбинатов страны.





— Сегодня наши предприятия способны возводить дома любой этажности, с разным количеством квартир, возможностью выбора их площади и внутренней планировки. По качеству и комфортности проживания современные дома КПД ничем не уступают кирпичным и монолитно-каркасным, но стоят гораздо дешевле. Белорусские проектировщики разработали универсальные проекты с учетом российских нормативов для комплексной застройки жилых районов с интересными силуэтными решениями, элементами благоустройства, которые выпускаются белорусской промышленностью стройматериалов, — уточняет Алексей Шило.





Белорусские предприятия не только строят жилье, но и сами его продают по рыночным ценам, сложившимся на местных российских рынках.





— Практика показала, что наши компании сами научились и умеют продвигать на рынке Российской Федерации свой продукт. Они создали на местах свои структурные подразделения и напрямую работают с потребителями, — дополняет специалист.

Строят за свои деньги и качественно

При этом Алексей Шило отмечает, что большинство российских заказчиков при заключении контрактов выдвигают главное условие, чтобы работы выполнялись за счет собственных средств предприятий.





В связи с этим Министерством архитектуры и строительства в 2017 году совместно с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» отработана схема использования возможностей Указа Президента Республики Беларусь № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» в целях существенного роста экспорта услуг. «Инвестиционное строительство» финансируется Банком развития в пределах 85% сметной стоимости, оставшиеся 15% от сметной стоимости объекта финансируется за счет собственных средств предприятий.





Оплата со стороны заказчика производится по факту выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию.





С привлечением кредитных ресурсов в Калуге реализован пилотный проект по строительству школы на 1000 мест. Заказчиком объекта выступило ООО «Белстройцентр-Калуга» (Российская Федерация), генподрядчиком — ОАО «Трест Белтрансстрой». 85% средств на реализацию проекта предоставил «Банк развития Республики Беларусь», оставшиеся 15% составили заемные средства РУП «Белстройцентр».





Оплата со стороны заказчика производится по факту выполнения работ и введения объектов в эксплуатацию.





— Радует то, что школа, построенная белорусами, стала лучшим образовательным учреждением, введенным в Российской Федерации в 2018 году. За нее местная администрация выплатила более 600 миллионов российских рублей. Все деньги от российского партнера уже поступили на счета Банка развития и Белстройцентра, — говорит заместитель начальника управления.





В настоящее время в Калуге завершается строительство еще одной школы на 1000 мест. По решению губернатора этой области в мае будет выделен участок для строительства третьей школы в Балабаново.





Договоренности в этом будут закреплены в ходе визита министра архитектуры и строительства в мае 2019 года в Калужскую область и встречи с губернатором Калужской области.





С участием белорусских специалистов построена и гимназия в Пскове.





В апреле 2019 года состоялся рабочий визит белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком в Псков, где вместе с российской стороной обсуждены дальнейшие планы на совместное сотрудничество.

«Мы хотим не только строить, но и быть инвесторами»

Алексей Шило рассказывает, что Министерство архитектуры и строительства намерено и дальше развивать внешнеэкономическое сотрудничество. Акцент делается не просто на выполнении отечественными предприятиями субподрядных работ.





— Позиция министерства — развивать инжиниринговые услуги и использовать их как основу для продвижения экспорта. Мы намерены выходить на зарубежные рынки и быть там генподрядчиками и инвесторами. Используя Указ № 534, мы имеем финансовое обеспечение выполнения контрактов. Работая на субподряде, организация получает минимальный доход. А выступая в роли генподрядчика, есть возможность зарабатывать больше.





Специалист рассказывает, что в целях консолидации усилий по реализации крупных инфраструктурных проектов правительством принято решение о создании строительного холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», в состав которого вошли 19 ведущих предприятий строительного комплекса во главе с управляющей компанией РУП «Белстройцентр».





Холдинг «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» — это более 26 тысяч квалифицированных специалистов, оказывающих все виды строительных услуг на любом этапе возведения объекта, в том числе инжиниринговые услуги, промышленное и гражданское строительство, строительство объектов «под ключ», выполнение всех видов общестроительных и специализированных работ, устройство инженерных коммуникаций, благоустройство, монтаж технологического оборудования и трубопроводов, строительство железнодорожных и автомобильных дорог, мостов, предоставление специализированной строительной и грузоподъемной техники (всего более 5000 единиц).





Все дочерние компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» сертифицированы в соответствии с требованиями системы ISO 9001.





Предприятия холдинга имеют опыт реализации проектов более чем в 25 странах мира.





Продолжается сотрудничество с Венесуэлой.





— Конечно, не с той динамикой, которая была раньше. Но мы надеемся, что политическая и экономическая обстановка в этой стране нормализуется, и мы продолжим там реализацию своих проектов, — уточняет Алексей Шило.





РУП «Белстройцентр» активно ищет нишу для сотрудничества в Африке. Есть поручение президента развивать это направление с Суданом, Зимбабве. В частности, в Зимбабве планируется заключить соглашение о создании совместного строительного предприятия для реализации проектов на территории этой страны.

Возникают ли риски неплатежей?

Не секрет, что белорусским предприятиям не всегда своевременно возвращаются деньги от партнеров за выполненные работы и оказанные услуги. Об этом говорил на Республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси в ноябре 2018 года и Александр Лукашенко.





— Чтобы уйти от возможных рисков неплатежей между белорусскими компаниями и зарубежными партнерами, наши предприятия, как правило, предпочитают работать по предоплате, либо использовать механизмы, предоставленные законодательством по развитию экспорта. То есть при «инвестиционном строительстве» мы вкладываем свои средства и строим объекты. Взамен получаем гарантированные обязательства от руководства областей возместить потраченные нами средства, — говорит Алексей Шило.





Он акцентирует внимание на том, что вопросы финансовых потоков относятся к компетенции самих предприятий.





— Это текущая деятельность субъектов хозяйствования, которая зависит от множества факторов. Бывает, что попадаются неблагонадежные партнеры, случаются кассовые разрывы в финансировании. Это очень многогранная сфера. Проблемы могут возникать везде. Но это хозяйственная деятельность, и если она выходит за рамки договорных обязательств, тогда включаются юридические процедуры, и иски рассматриваются в судах, — комментирует заместитель начальника главного управления.





Если у предприятий возникают временные сложности и они нуждаются в помощи, министерство оказывает им содействие в разрешении конфликтных ситуаций, используя дипломатические процедуры путем обращения к руководству областей, либо напрямую, либо через белорусские дипмиссии.





Фото предоставлены Министерством архитектуры и строительства.



