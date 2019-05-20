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В Могилевской области открыто предприятие по производству экструзионного пенополистирола

Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн росс. рублей. Заявленный годовой объем выпуска полимерной теплоизоляции - 360 тыс. куб. м.

Корпорация "Технониколь" запустила предприятие по производству экструзионного пенополистирола в Осиповичах (Могилевская обл.), сообщает interfax.by.

"Годовой объем спроса на экструзионный пенополистирол в Республике Беларусь сегодня оценивается в 230 тыс. куб. м. Основная доля производимой продукции, около 60%, будет поставляться на внутренний рынок. (…) 40% продукции будет экспортироваться в страны Восточной Европы и Балтии, Украины и России", - говорится в сообщении.

Автоматизированные линии немецкой компании Berstorff GmbH, установленные на предприятии, дают возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой линейки продукции – это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для фасадных работ, изделия толщиной от 10 мм до 500 мм и др.

На предприятии создано 30 рабочих мест.

ИООО "Кровельный завод Технониколь" – крупное предприятие белорусской стройиндустрии, производит кровельные и гидроизоляционные материалы, битум, праймер, холодные и горячие мастики, а также экструзионный пенополистирол.


Строительство картонно-рубероидного завода (КРЗ) было начато в 1967 году в Осиповичах. В 1972 году начат выпуск кровельного картона, в 1973 году – производство мягких кровельных материалов.  В 1999 году Осиповичский КРЗ преобразован в совместное белорусско-британское предприятие ОАО "Кровля".

В 2005 году СП ОАО "Кровля" вошло в состав корпорации" Технониколь", которая на сегодня имеет 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия).


19:10 20/05/2019
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