Оффшоры, бывшие и нынешние

Фирмам, зарегистрированным в экзотических островных государствах, большинство европейских и американских бан­ков не просто отказывает в открытии счетов, пишет neg.by . Даже платежи в пользу оффшорных компаний от существующих клиентов, как правило, не принимаются. Подобные транзакции банкиры очень часто просто блокируют.





Но некоторые прежде оффшорные зоны сумели стать вполне респектабельными государствами.





И через них работают в том числе и наши, белорусские бизнесмены.

Кипр

Сегодня это самая популярная юрисдикция для регистрации айтишных бизнесов из постсоветских государств. Достаточно сказать, что здесь базируется создавшая игру World of Tanks компания Wargaming и самый успешный венчурный инвестор белорусского происхождения Юрий Гурский (продал свою долю в стартапе MSQRD корпорации Facebook, в AIMatter – поисковому гиганту Google).





Этот остров был одним из популярнейших оффшоров среди бизнесменов постсоветского и не только пространства в 1990–2000 гг. Открытие там компании позволяло ее владельцу снизить налоговое бремя. Можно было приехать на Кипр (или даже не ехать) – заплатить условно 300 USD – зарегистрировать компанию – платить в год около 150 USD за ее содержание – открыть счет в банке Кипра – и совершенно спокойно держать там деньги, происхождение которых афишировать не хотелось.





Однако давно Кипр перестал быть безналоговой оффшорной зоной. Сегодня это весьма респектабельная европейская юрисдикция с регулярной отчетностью, не самыми большими, но все же не нулевыми налогами и полной нетерпимостью к сомнительным деньгам, инвесторам и схемам.





Между Кипром и Республикой Беларусь существует соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенное еще в 1998 г. Вмес­те с тем «второе дыхание» у этого соглашения открылось после финансового кризиса на Кипре 2012–2013 гг., к которому добавилась история с «Панамским досье» (в интернет были выложены конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых содержались фамилии тысяч владельцев оффшорных компаний).





Бизнесу остается только принять то, что весь мир живет на условиях прозрачности. С сентября 2018 г. начался автоматический обмен информацией в рамках CbCR, который повсеместно ужесточит условия открытия счетов (Сountry-by-Сountry Reporting – «Сводный отчет по странам», который содержит ин­формацию по отдельным юрисдикциям в разрезе выручки, прибыли, налога на прибыль, уставного капитала, количества сотрудников и других показателей международной группы компаний, указание видов деятельности, осуществляемой каждой компанией группы, а также пояснения к CbCR по усмотрению группы. – Прим. ред.).





Все эти действия являются последствиями принятия ОЭСР плана BEPS.





С июня 2018 г. для открытия счетов в банках Кипра нужно соблюдать новые требования, по которым компаниям необходимо раскрывать бенефициаров (реальных владельцев), обосновывать источник дохода и благосостояния, предоставлять самые полные данные не только финансового плана (бухгалтерские отчеты, сведения об уплате подоходного или иного аналогичного налога на родине). Теперь банк вправе запросить совершенно любую биографическую информацию об акционерах и топ-менеджерах ком­пании.





В ноябре 2018 г. Центральный банк Кипра выпустил циркуляр с немедленным вступлением в силу. Теперь кипрские банки обязаны безотлагательно идентифицировать и (при наличии соответствующих признаков) закрывать счета, открытые компаниями-пустышками.





К числу признаков таких сомнительных клиентов относятся наличие у фирмы только номинального директора или только почтового электронного ящика при отсутствии фактического офиса, неведение активной деятельности на/с территории Кипра.





Под номинальным директором понимается физическое лицо с кипрским гражданством, которое одновременно является директором в нескольких компаниях либо в свободное от директорства время занимается основной работой (например, уборкой гостиничных номеров, работает таксистом и т.п.).





Чтобы пройти substance (процедура признания нормальной компанией-резидентом. Без этого открыть счет невозможно. – Прим ред.) на Кипре, теперь может понадобиться личное присутствие для интервью с представителем банка. Кроме того:





– компания должна иметь достаточное число сотрудников налоговых резидентов Кипра, иметь в собственности или арендовать офис на Кипре;





– решения ключевого управленческого персонала в отношении ежедневной деятельности компании на Кипре должны быть приняты на Кипре и надлежащим образом документально оформлены;





– целесообразно рассмотреть вопрос о наличии у компании полноценного сайта;





– большая часть совета директоров должна состоять из налоговых резидентов Кипра (например, 3 киприота и 2 белоруса);





– директором может быть и гражданин РБ, но с условием, что ключевые решения по управлению компанией принимаются на Кипре;





– функция директора (как налогового резидента Кипра, так и белоруса) должна состоять в обеспечении реального экономического содержания компании и снижении риска, связанного с резидентством в РБ, т.к. директор – это исполнительный орган, который принимает ключевые решения по управлению компанией ежедневно.





Вопрос фактического управления компанией всегда является одним из ключевых.





Принимая решение назначить директором белоруса, имеет смысл проработать учредительные документы таким образом, чтобы директор-белорус, который не является налоговым резидентом Кипра, не принимал управленческие решения посредством электронной почты, находясь за пределами Кипра и, тем более, с некипрского IP-адреса.

Не стоит директору-белорусу предоставлять право на управление банковским счетом либо предоставлять полномочия (приказы) о проведении сделок.





Следует отметить, что, невзирая на перечисленные сложности и усиление контроля властями Кипра, он по-прежнему является очень популярной юрисдикцией, а налоговая система острова остается весьма дружелюбной.





Так, ставка налога на прибыль организаций составляет 12,5%. Дивиденды и проценты не облагаются налогом, если плательщик не является резидентом Кипра. Прибыль от реализации ценных бумаг, в т.ч. акций и облигаций, также не облагается налогом на прибыль.





Играет свою роль и большое количество заключенных Кипром соглашений об избежании двойного налогообложения.





ОАЭ (в Черном списке Евросоюза с марта 2019 г.)





Известно, что в этой юрисдикции зарегистрированы некоторые серьезные фирмы, имеющие отношение к важнейшим белорусским проектам в области недвижимости, логистики, военно-промышленного комплекса и развития экспорта. Иностранные компании, желающие открыть в одном из эмиратов ОАЭ оффшорную компанию, должны осуществлять деятельность за пределами ОАЭ.





Для открытия счета в банке требуется личная встреча с представителем банка. Решение принимается на протяжении 2–4 недель. Никто не гарантирует, что оно будет положительным. Каждая заявка на открытие счета проходит внут­ренние процедуры банка и утверждается руководством кредитно-финансового учреждения. Большинство местных банков требуют поддержания баланса счета, размер которого зависит от конкретного банка (средний размер колеблется в пределах от 4,8 до 36,0 тысяч EUR).





Правительство ОАЭ требует от местных банков строгого соблюдения правил идентификации клиентов. Поэтому перед открытием счета банк потребует предоставить подробную информацию о деятельности компании, включая копии договоров, счета, информацию о клиентах, финансовые планы, информацию о директоре и т.п.





Следует иметь в виду, что большинство банков в ОАЭ не выпускает кредитные и дебетовые карты на нерезидентов.





В 2018 г. ОАЭ ввели НДС.





Кроме всего прочего, для открытия компании в ОАЭ понадобится мест­ный директор, чьи данные с подтверждением места проживания на территории ОАЭ необходимо предо­ставить при подаче заявки на открытие счета в банк.





В дополнение к требованию о наличии минимального баланса бан­ковского счета эта страна становится не каждому по карману.









Мальта

Мальта популярна среди европейских инвесторов и представляет собой удачную комбинацию налоговой системы и соглашений об избежании двойного налогообложения с большим количеством стран (с РБ – нет. – Прим. авт.).





А еще это особенная юрисдикция, где могут спокойно работать фирмы, например, связанные с онлайновым игорным бизнесом. На Мальте получить лицензию вполне реально, хотя и нельзя сказать, что просто. И это одно из немногих государств (наряду с такими необычными юрисдикциями, как Остров Мэн), позволяющих интернет-казино сохранить респектабельность и доверие богатых клиентов из развитых стран.





В смысле конкуренции за таких налогоплательщиков Мальта является очень успешным соперником нашей страны.





Открытие счета в банке на Мальте – процедура сложная, долгая (до шести месяцев) и не очень приятная, даже для жителей ЕС, не говоря уже о представителях третьих стран.





На этом средиземноморском ост­рове действуют следующие налоговые льготы:





– возвращается налог на доходы с дивидендов, заплаченных мальтийской компанией своим акционерам, как резидентам, так и нерезидентам;





– налог на прибыль исчисляется со всех источников и дохода с капитала по переводу недвижимого имущества, ценных бумаг и определенных нематериальных активов и составляет 35%. Однако система условного начисления налогов позволяет сокращать эффективную ставку налога на прибыль до 5%.





Мальта имеет большое количество соглашений об избежании двойного налогообложения.







