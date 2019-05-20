У МТБанка — новый председатель правления
С 20 мая МТБанк возглавляет Дмитрий Шидлович. Ранее он занимал пост финансового директора банка. Данное решение было принято на собрании Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк». Александр Титов, исполнявший обязанности главы банка с 6 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года, остается руководителем Блока по работе со значимыми клиентами, сообщает пресс-служба.
Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В МТБанк Дмитрий Шидлович пришел в 2012 году на позицию финансового директора, которую занимал на протяжении 7 лет. С 2014 года входит в состав правления банка.
Напомним, что в этом месяце банк понес колоссальные имиджевые убытки из-за технических проблем с работой автоматической банковской системы.
"Белорусский партизан"
18:24 20/05/2019