У МТБанка — новый председатель правления





Напомним, что в этом месяце банк понес колоссальные имиджевые убытки из-за технических проблем с работой автоматической банковской системы.

Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В МТБанк Дмитрий Шидлович пришел в 2012 году на позицию финансового директора, которую занимал на протяжении 7 лет. С 2014 года входит в состав правления банка.