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Ferrari отзывает из Китая более 2 тысяч автомобилей

Автопроизводитель Ferrari отзовет из Китая 2071 автомобиль из-за дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Машины, которые планируют отозвать, были произведены с апреля 2013 года по ноябрь 2017-го. Фронтальные подушки безопасности для пассажиров в них имеют дефект насосов, которые могут разрушаться и травмировать людей в машине.

Отзыв автомобилей начнется с 1 июля. Производитель — японская компания Takata — заменит подушки безопасности бесплатно.

Согласно данным Ferrari, в 2013-2017 годах в Китай, Гонконг и Тайвань было поставлено около 3200 автомобилей марки.


Источник: meduza.io
16:56 20/05/2019
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