Ferrari отзывает из Китая более 2 тысяч автомобилей

Машины, которые планируют отозвать, были произведены с апреля 2013 года по ноябрь 2017-го. Фронтальные подушки безопасности для пассажиров в них имеют дефект насосов, которые могут разрушаться и травмировать людей в машине.





Отзыв автомобилей начнется с 1 июля. Производитель — японская компания Takata — заменит подушки безопасности бесплатно.





Согласно данным Ferrari, в 2013-2017 годах в Китай, Гонконг и Тайвань было поставлено около 3200 автомобилей марки.



