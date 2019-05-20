Белорусский рубль снова разгромил всех конкурентов





Напомним, что и в минувшую пятницу напора белорусского рубля не выдержали доллар, евро и российский рубль.





Валютная корзина сегодня подешевела на 0,15%. Это ниже уровня начала мая на 1,23%. Значение валютной корзины упало до минимального значения в этом году.





Доллар подешевел на 0,0035 BYN до 2,0819 BYN/USD. Это позволило белорусскому рублю придавить курс доллара до минимума за 241 день (8 месяцев). Доллар дешевеет уже пятый раз подряд. За это время его курс упал на 0,0169 BYN.





Курс евро упал ещё на 0,0081 рубля до 2,3235 BYN/EUR — минимального значения за последние 294 дня. До минимума за 10 месяцев не хватило 10 дней. Европейская валюта подешевела уже четвёртый раз подряд. Суммарное падение за это время составило 0,0350 BYN.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0014 рубля до 3,2268 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел второй раз подряд.









Итоги прошлой недели 13–17 мая 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль минувшую неделю уверенным укреплением к доллару и евро, незначительно подешевев к российскому рублю:





доллар −0,55%;

евро −1,10%;

российский рубль +0,11%;

валютная корзина −0,34%.





Россия

На Бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 14 копеек до 64,4888 российских рублей, а курс евро потерял 27 копеек, опустившись до 71,98 российских рублей.