Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Белорусский рубль снова разгромил всех конкурентов

Белорусский рубль опять удачно для себя завершил торги на валютной бирже в Минске.


Напомним, что и в минувшую пятницу напора белорусского рубля не выдержали доллар, евро и российский рубль.

Валютная корзина сегодня подешевела на 0,15%. Это ниже уровня начала мая на 1,23%. Значение валютной корзины упало до минимального значения в этом году.

Доллар подешевел на 0,0035 BYN до 2,0819 BYN/USD. Это позволило белорусскому рублю придавить курс доллара до минимума за 241 день (8 месяцев). Доллар дешевеет уже пятый раз подряд. За это время его курс упал на 0,0169 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0081 рубля до 2,3235 BYN/EUR — минимального значения за последние 294 дня. До минимума за 10 месяцев не хватило 10 дней. Европейская валюта подешевела уже четвёртый раз подряд. Суммарное падение за это время составило 0,0350 BYN.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0014 рубля до 3,2268 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел второй раз подряд.


Итоги прошлой недели 13–17 мая 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль минувшую неделю уверенным укреплением к доллару и евро, незначительно подешевев к российскому рублю:

доллар −0,55%;
евро −1,10%;
российский рубль +0,11%;
валютная корзина −0,34%.

Россия

На Бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 14 копеек до 64,4888 российских рублей, а курс евро потерял 27 копеек, опустившись до 71,98 российских рублей.

Источник: select.by
13:54 20/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Прогноз по валютам: на этой неделе будут лучшие курсы для покупки долларов и евро
Белорусский рубль разбушевался и отправил всех в нокаут
Евро летит в бездну


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё