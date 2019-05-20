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"Белнефтехим" возобновляет прокачку российской нефти в направлении Украины и Польши

Беларусь может возобновить прокачку нефти в направлении Польши, которая была приостановлена из-за проблем с загрязнением нефти, уже с полуночи 21 мая, сказала Рейтер в понедельник представитель государственного концерна Белнефтехим.

Беларусь также рассчитывает, что уже сегодня может возобновиться прокачка нефти в направлении Украины, которая была приостановлена из-за отсутствия резервуаров для хранения грязной нефти.

Минск говорит, что для возобновления прокачки ожидает подтверждения со стороны Польши и Украины.

Поступление загрязненной российской нефти привело ранее к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу Дружба, который способен транспортировать до миллиона баррелей нефти в сутки.

Беларусь, которая была вынуждена сократить переработку нефти и экспорт нефтепродуктов, оценивала свои потери в сотни миллионов долларов.

12:10 20/05/2019
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