"Белнефтехим" возобновляет прокачку российской нефти в направлении Украины и Польши
Беларусь может возобновить прокачку нефти в направлении Польши, которая была приостановлена из-за проблем с загрязнением нефти, уже с полуночи 21 мая, сказала Рейтер в понедельник представитель государственного концерна Белнефтехим.
Беларусь также рассчитывает, что уже сегодня может возобновиться прокачка нефти в направлении Украины, которая была приостановлена из-за отсутствия резервуаров для хранения грязной нефти.
Минск говорит, что для возобновления прокачки ожидает подтверждения со стороны Польши и Украины.
Поступление загрязненной российской нефти привело ранее к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу Дружба, который способен транспортировать до миллиона баррелей нефти в сутки.
Беларусь, которая была вынуждена сократить переработку нефти и экспорт нефтепродуктов, оценивала свои потери в сотни миллионов долларов.
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