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Еще четыре компании вслед за Google приостановили работу с Huawei

Крупные американские корпорации приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в числе этих компаний — Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Все они уведомили своих сотрудников, что не будут осуществлять поставки Huawei до получения уведомления от властей США.

Ранее бизнес-контакты с Huawei приостановила Google. Поводом для прерывания сотрудничества с китайской компанией стало ее внесение в черный список Минторга США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, объявив режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям.

При этом США не исключали возможных послаблений для Huawei. Как рассказали в американском Минюсте, юрлицам, которые уже работают с оборудованием китайской компании, будет предоставляться временная лицензия, чтобы дать возможность поддерживать стабильную работу своих сетей и оборудования связи.

Источник: kommersant.ru
12:02 20/05/2019
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