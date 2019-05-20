Не все чисто: транзакции компаний Трампа и его зятя вызвали подозрения в Deutsche Bank
Специалисты по борьбе с отмыванием денег в Deutsche Bank в 2016 и 2017 годах рекомендовали докладывать о многочисленных транзакциях с участием организаций, контролируемых президентом Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в федеральный надзорный орган США по финансовым преступлениям.
Об этом сообщила в воскресенье газета New York Times.
Ссылаясь на пятерых бывших и нынешних сотрудников Deutsche Bank, издание утверждает, что руководство германского банка, выделявшего кредиты в миллиарды долларов компаниям Трампа и Кушнера, отвергло рекомендации своих сотрудников. Такие сообщения никогда не передавались правительству.
Транзакции, некоторые из которых касались более не существующего фонда Трампа, вызывали предупреждения в компьютерной системе, предназначенной для выявления незаконной деятельности, сообщили New York Times бывшие сотрудники банка.
После этого сотрудники банка по финансовому мониторингу, которые анализировали эти транзакции, готовили так называемые отчеты о подозрительной деятельности, которые, по их мнению, нужно было отправить в подразделение министерства юстиции по борьбе с финансовыми преступлениями, пишет газета.
New York Times отмечает, что сотрудники банка считают, что решение не сообщать о транзакциях является результатом попустительского подхода к соблюдению законов об отмывании денег. По их словам, руководство банка регулярно отказывалось направлять отчеты, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами, пишет газета.
Одна сотрудница, которая анализировала некоторые из транзакций, сообщила, что она была уволена в прошлом году, после того, как выразила обеспокоенность по поводу практики банка, сообщает New York Times.
Газета приводит слова официального представителя Deutsche Bank, которая заявила, что следователям не препятствовали поднимать вопросы о действиях, признанных потенциально подозрительными.
Представитель банка назвала «категорически ложными» утверждения, что сотрудников банка переводили на другие должности или увольняли, чтобы погасить тревоги, вызванные каким-либо клиентом. Она также отметила, что Deutsche Bank активизировал борьбу с финансовыми преступлениями.
Представитель Trump Organization, которая управляет многими активами Трампа, сообщила New York Times, что ее компании неизвестно о транзакциях, которые были помечены, как подозрительные. По ее словам, в настоящее время у Trump Organization нет операционных счетов в Deutsche Bank.
«New York Times пытается создавать абсолютно ложные скандальные истории, когда у них не хватает идей для материалов», – заявила Reuters представитель Kushner Companies.
Представители Deutsche Bank и Trump Organization не отреагировали на просьбы Reuters о независимых комментариях.
New York Times пишет, что природа транзакций, о которых идет речь, неясна.
По крайней мере некоторые транзакции были связаны с денежными потоками, получателями или отправителями которых были иностранные организации или лица, которые банковские служащие сочли подозрительными.
Публикация появилась в тот момент, когда Конгресс и власти штата Нью-Йорк расследуют отношения между Трампом, его семьей и Deutsche Bank и требуют предоставить документы, связанные с подозрительной активностью.
Трамп подал судебный иск в попытке заблокировать повестки Палаты представителей о затребовании финансовых документов, которые были направлены в Deutsche Bank, Capital One Financial Corp, и бухгалтерскую фирму Mazars LLP.
Источник: golos-ameriki.ru
10:15 20/05/2019