Об этом сообщила в воскресенье газета New York Times.





Ссылаясь на пятерых бывших и нынешних сотрудников Deutsche Bank, издание утверждает, что руководство германского банка, выделявшего кредиты в миллиарды долларов компаниям Трампа и Кушнера, отвергло рекомендации своих сотрудников. Такие сообщения никогда не передавались правительству.





Транзакции, некоторые из которых касались более не существующего фонда Трампа, вызывали предупреждения в компьютерной системе, предназначенной для выявления незаконной деятельности, сообщили New York Times бывшие сотрудники банка.





После этого сотрудники банка по финансовому мониторингу, которые анализировали эти транзакции, готовили так называемые отчеты о подозрительной деятельности, которые, по их мнению, нужно было отправить в подразделение министерства юстиции по борьбе с финансовыми преступлениями, пишет газета.





New York Times отмечает, что сотрудники банка считают, что решение не сообщать о транзакциях является результатом попустительского подхода к соблюдению законов об отмывании денег. По их словам, руководство банка регулярно отказывалось направлять отчеты, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами, пишет газета.





Одна сотрудница, которая анализировала некоторые из транзакций, сообщила, что она была уволена в прошлом году, после того, как выразила обеспокоенность по поводу практики банка, сообщает New York Times.





Газета приводит слова официального представителя Deutsche Bank, которая заявила, что следователям не препятствовали поднимать вопросы о действиях, признанных потенциально подозрительными.





Представитель банка назвала «категорически ложными» утверждения, что сотрудников банка переводили на другие должности или увольняли, чтобы погасить тревоги, вызванные каким-либо клиентом. Она также отметила, что Deutsche Bank активизировал борьбу с финансовыми преступлениями.





Представитель Trump Organization, которая управляет многими активами Трампа, сообщила New York Times, что ее компании неизвестно о транзакциях, которые были помечены, как подозрительные. По ее словам, в настоящее время у Trump Organization нет операционных счетов в Deutsche Bank.





«New York Times пытается создавать абсолютно ложные скандальные истории, когда у них не хватает идей для материалов», – заявила Reuters представитель Kushner Companies.





Представители Deutsche Bank и Trump Organization не отреагировали на просьбы Reuters о независимых комментариях.





New York Times пишет, что природа транзакций, о которых идет речь, неясна.









По крайней мере некоторые транзакции были связаны с денежными потоками, получателями или отправителями которых были иностранные организации или лица, которые банковские служащие сочли подозрительными.





Публикация появилась в тот момент, когда Конгресс и власти штата Нью-Йорк расследуют отношения между Трампом, его семьей и Deutsche Bank и требуют предоставить документы, связанные с подозрительной активностью.





Трамп подал судебный иск в попытке заблокировать повестки Палаты представителей о затребовании финансовых документов, которые были направлены в Deutsche Bank, Capital One Financial Corp, и бухгалтерскую фирму Mazars LLP.