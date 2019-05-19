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Белорусский камамбер все же появится на прилавках — ОАО «Молоко» снова объявило тендер на приобретение линии по производству этого сыра

Эпопея с освоением выпуска сыра с белой плесенью на молокозаводе в Лиозно получила продолжение — ОАО «Молоко» объявило новый тендер на закупку оборудования ориентировочной стоимостью 3 050 000 рублей.

В отличие от предыдущего тендера сейчас закупается линия с гораздо меньшей производительностью — 300 килограмм в сутки с возможностью увеличения до 1500 килограмм, тогда как ранее планировалось производить по 5000 килограмм. Стоимость этого тендера примерно в три раза ниже предыдущего, когда собирались потратить 4 000 000 евро.

Напомним, что по информации ОАО «Молоко» с апреля по сентябрь 2018 года включительно в Лиозно удалось выпустить всего лишь 1,8 тонн камамбера, или 300 килограмм сыра в месяц. Эффективность производства и рентабельность продаж лиозненского сыра с белой плесенью оказалась крайне низкой.

В результате по согласованию с Советом Министров проект «Организация инновационной технологии производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени» исключили из Государственной программы инновационного развития.

В тоже время было решено организовать производство сыра, созревающего с участием белой поверхностной плесени под торговой маркой «Витебское молоко» на отдельном участке производственного цеха в Лиозно с минимальными затратами за счет собственных средств.

Закупаемая линия по производству камамбера должна быть поставлена заказчику в Лиозно не позже начала весны 2020 года. Приобретается она за счет собственных средств ОАО «Молоко».

News.vitebsk.cc
09:17 20/05/2019
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