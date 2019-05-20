– Основной тенденцией минувшей недели был рост российского рубля к иностранным валютам и снижение евро к доллару. За неделю пара евро-доллар снизилась с 1,1240 до 1,1180, или на 0,6%. При этом доллар к российскому рублю подешевел с 65 до 64,6, или на 0,7%. Евро к российскому рублю подешевел с 73,1 до 72,2, или на 1,2%.





В результате уже к белорусскому рублю доллар и евро значительно подешевели, российский рубль, наоборот, немного укрепился.





Доллар за неделю потерял к белорусскому рублю 0,55%, евро – 1,1%, российский рубль вырос на 0,11%. Валютная корзина за неделю снизилась на 0,03%. Это уже шестая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине.





Причем к концу недели и доллар, и евро, и валютная корзина обновили минимумы с начала года. Если смотреть более детально, то доллар сейчас находится на уровне сентября 2018 года, евро на таких уровнях был в середине августа 2018 года.









На этой неделе основным внешним фактором может стать укрепление российского рубля к иностранным валютам. В результате у нас доллар и евро могут подешеветь, а российский рубль – немного подрасти. К концу следующей недели доллар может снизиться до 2,07, евро – до 2,31, российский рубль будет стоить около 3,23 за 100.



