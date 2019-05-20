На выставке MILEX-2019 компания презентовала свои услуги по разработке беспилотных вертолетов различной взлетной массы: 160 кг, 250 кг и 70 кг. Наибольший интерес для Министерства обороны нашей страны представляет разработка боевого ударного вертолета взлетной массой 700 кг и полезной нагрузкой 200 кг.





В течение ближайших двух лет новинка должна поступить на опытную эксплуатацию в наши Вооруженные Силы. Сейчас изделие находится в стадии подготовки к производству.





Вторые после США?

Беспилотник вертолетного типа — высокотехнологичное механическое и электронное изделие со сложной логикой. Многие страны делают БПЛА самолеты. Но до недавнего времени только одно государство в мире могло строить БПЛА вертолетного типа, способные нести полезную нагрузку более 100 кг — это США.





— Компания «Northrop Grumman» производит MQ-8 Fire Scout весом 1157 кг, некоторое время это был единственный в мире подобный аппарат, — рассказывает основатель и главный конструктор компании Владимир Чудаков. — Мы, белорусы, вторые в мире спроектировали подобную машину. Наш беспилотник весит 700 кг и может нести еще 200 кг полезной нагрузки. Это передовое направление, и мы в мировых лидерах.





200 кг полезной нагрузки позволяют разместить на вертолете не только разведывательное оборудование, но и вооружение: противотанковые ракеты, бомбы и пулемет.





В настоящее время многие мировые концерны ведут работы в данном направлении, например, кроме американцев и ООО «КБ Беспилотные Вертолеты», работы над созданием подобного беспилотника ведет концерн Airbus.









Мы можем сделать за 10 млн долларов — это дешево, по мировым меркам

Технологии создания таких беспилотников уникальны и недешевы. Даже обслуживание одного БПЛА вертолетного типа может обходиться в миллионы долларов в год.





Например, один MQ-8 Fire Scout стоит порядка 18 млн долларов, плюс 11 млн долларов может стоить наземная станция. Обслуживание БПЛА — еще пять миллионов долларов в год. Для сравнения: весь белорусский комплекс, куда входит станция управления и два дрона, будет стоить около 10 млн долларов. Обслуживание каждого из них обходится не дороже, чем обычного двухместного коммерческого вертолета — себестоимость летного часа удалось снизить до 600 белорусских рублей.



