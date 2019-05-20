Сухой апрель и “грязная” нефть могут повлиять на белорусский ВВП

Дмитрий Крутой / БелТА





“До получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз [по ВВП] нет, – заявил министр в программе “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1”. – Мы ещё не знаем, какая у нас будет ситуация в сельском хозяйстве с учётом очень сухого апреля – сейчас эксперты рассчитывают соответствующие цифры по возможному урожаю, по заготовке кормов. Также вот эта известная история с “грязной” нефтью – насколько она повлияет на условия транзита, то есть это транспортный сектор оптовой торговли и [на] самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас соответствующие оценки также делаются”.





Чиновник подчеркнул, что потенциальные инвесторы в белорусскую экономику рассматривают ВВП как индикативный [рекомендательный, но не обязательный. – Еврорадио] показатель, поэтому прогнозы по нему практически не обсуждаются. “Для них более важным является уровень золотовалютных резервов страны, динамика по инфляции, соотношение государственного долга к ВВП и состояние бюджета”, – добавил Дмитрий Крутой.



